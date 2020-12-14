Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости 14.12.2020, 14:33

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Архивное фото tut.by

Акция уже стала традиционной.

Сегодня в Минске прошла традиционная акция пенсионеров и медиков. Протестующие собрались в центре Минска.

14:46 Пенсионеры протестуют и возле железнодорожного вокзала в Минске.

14:32 Сообщается, что пенсионеры вышли на акцию и в Гродно.

14:30 Пенсионеры водят хороводы вокруг новогодней елки перед Домом правительства.

14:20 Участники акции собираются на площади Независимости.

На площади Независимости собралось довольно много участников марша пенсионеров. Они общаются, милиция по громкоговорителю сообщает, что акция несанкционированная и просит разойтись.



Среди присутствующих на площади замечена Нина Багинская. pic.twitter.com/8waaAAAOwm — Onliner (@OnlinerBY) December 14, 2020

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