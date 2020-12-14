Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости
- 14.12.2020, 14:33
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Акция уже стала традиционной.
Сегодня в Минске прошла традиционная акция пенсионеров и медиков. Протестующие собрались в центре Минска.
14:46 Пенсионеры протестуют и возле железнодорожного вокзала в Минске.
14:32 Сообщается, что пенсионеры вышли на акцию и в Гродно.
Марш Мудрости в Гродно.— charter97.org (@charter_97) December 14, 2020
Источник: https://t.co/66V7Jc41Qj pic.twitter.com/I3B3pxdyUf
14:30 Пенсионеры водят хороводы вокруг новогодней елки перед Домом правительства.
14:20 Участники акции собираются на площади Независимости.
На площади Независимости собралось довольно много участников марша пенсионеров. Они общаются, милиция по громкоговорителю сообщает, что акция несанкционированная и просит разойтись.— Onliner (@OnlinerBY) December 14, 2020
Среди присутствующих на площади замечена Нина Багинская. pic.twitter.com/8waaAAAOwm