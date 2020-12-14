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Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости

  • 14.12.2020, 14:33
  • 5,602
Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости
Архивное фото tut.by

Акция уже стала традиционной.

Сегодня в Минске прошла традиционная акция пенсионеров и медиков. Протестующие собрались в центре Минска.

14:46 Пенсионеры протестуют и возле железнодорожного вокзала в Минске.

14:32 Сообщается, что пенсионеры вышли на акцию и в Гродно.

14:30 Пенсионеры водят хороводы вокруг новогодней елки перед Домом правительства.

14:20 Участники акции собираются на площади Независимости.

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