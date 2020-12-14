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Пенсионеры вышли на Марш в Гродно

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  • 14.12.2020, 14:41
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Пенсионеры вышли на Марш в Гродно

По центру города прошла колонна с бело-красно-белыми зонтами.

Около 20 пенсионеров вышли на Марш в центре Гродно. Они держали бело-красно-белые зонтики, скандировали «Жыве Беларусь!», передает «Радыё Свабода».

В этот раз пенсионеры сменили место сбора. Теперь их не сопровождала милиция, но снимали «люди в гражданском».

Позже участники Марша разошлись, задержаний не было.

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