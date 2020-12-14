Пенсионеры вышли на Марш в Гродно

Пенсионеры вышли на Марш в Гродно1
- 14.12.2020, 14:41
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По центру города прошла колонна с бело-красно-белыми зонтами.
Около 20 пенсионеров вышли на Марш в центре Гродно. Они держали бело-красно-белые зонтики, скандировали «Жыве Беларусь!», передает «Радыё Свабода».
В этот раз пенсионеры сменили место сбора. Теперь их не сопровождала милиция, но снимали «люди в гражданском».
Позже участники Марша разошлись, задержаний не было.
Марш Мудрости в Гродно.— charter97.org (@charter_97) December 14, 2020
Источник: https://t.co/66V7Jc41Qj pic.twitter.com/I3B3pxdyUf