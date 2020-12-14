Что не стоит делать сразу после перенесенного COVID-19? 14.12.2020, 14:38

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Врач назвал несколько занятий.

После перенесенного COVID-19 (даже в легкой форме) организму нужно время для восстановления. Этот процесс может занять от пары недель до нескольких месяцев. К каким привычным занятиям в это время не стоит возвращаться и почему нужно остерегаться приема «комплексов для иммунитета»? Рассказывает tut.by врач-терапевт Артем Кошкин.

Посещение бань и саун

Перегревания не рекомендуются в раннем восстановительном периоде после перенесенной COVID-инфекции, так как могут привести к ухудшению состояния и, возможно, возобновлению некоторых симптомов заболевания. Ведь воздействие чрезвычайно высоких (и низких) температур — это стресс для организма, тем более ослабленного. Особенно актуален совет повременить с банями и саунами для людей с сопутствующей хронической патологией, у которых высока вероятность ее декомпенсации в этот период. Поход в баню следует отложить до полного восстановления и нормализации общего состояния после болезни. Людям с сопутствующими хроническими заболеваниями нужно решать вопрос индивидуально с лечащим врачом.

Закаливания и длительные прогулки на холоде

Переохлаждение после перенесенной коронавирусной инфекции чревато высоким риском возникновения повторных острых респираторных заболеваний. Объясняется это присоединением вторичной инфекции — вирусной или бактериальной — на фоне сниженного иммунитета. Человек, излечившийся от COVID-инфекции и получивший переохлаждение, имеет все шансы заболеть вновь. Рекомендую беречь себя: одеваться в соответствии с климатическими условиями окружающей среды, контролировать и создавать оптимальную температуру воздуха помещений (на работе, дома), максимально сократить время нахождения в холодных местах, временно воздержаться от окунаний в прорубь.

Что касается посещения бассейна, то здесь все индивидуально. В целом оно не противопоказано — это отличное средство для борьбы с постинфекционной астенизацией (состояние слабости, «разбитости», сонливости), а также в какой-то степени дыхательная гимнастика для тех, у кого коронавирус затронул легкие. Общая рекомендация для всех — не получить переохлаждение. Необходимо тщательно высушить волосы перед уходом из бассейна, тепло одеться и т.д.

Бесконтрольный прием «поправляющих» иммунитет средств

Помните, что иммуномодуляторы относятся к препаратам с недоказанной эффективностью, поэтому их применение не может быть рекомендовано в обязательном порядке.

Что касается витаминов и минералов, то некоторые из них используются в мировой практике для профилактики и лечения COVID-инфекции. Например, витамины D3 и С, цинк. Хотелось бы напомнить, что витамины — это лекарственные средства, которые проходят лабораторные испытания и имеют регламентированную терапевтическую дозировку, что отличает их от БАДов. Как недостаток, так и избыток витаминов может иметь негативные последствия, поэтому рекомендую обратиться к врачу для определения показаний и противопоказаний, выбора витаминного препарата, дозы и кратности его приема.

Для тех, кто во время лечения принимал антибактериальные препараты, возможен курс пробиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Такие препараты содержат в своем составе различные штаммы: бифидобактерии, полезные штаммы кишечной палочки, лактобациллы, некоторые дрожжеподобные грибки, сахаромицеты, аэро- или энтерококки — все они важны для укрепления нашего иммунитета, переваривания пищи, синтеза отдельных витаминов (витамин К и часть витаминов группы В), защиты организма от некоторых инфекций, вызванных патогенной флорой.

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