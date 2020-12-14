«Денег порой не хватает даже на еду» 1 14.12.2020, 14:55

2,907

Студентка честно рассказала о своих доходах и расходах.

Студентка рассказала Intex-press, на какую сумму живет, кем подрабатывает, на что уходит основная часть дохода, на что ей не жалко денег и какие планы на будущее:

- В детстве меня бросало из крайности в крайность: я хотела стать то адвокатом, то сурдопереводчиком, то психологом и всегда думала, что точно никогда не буду учителем. Но никогда не говори никогда!

После лицея поступила в Минский государственный лингвистический университет на специальность «современные иностранные языки (преподавание)», где и учусь в данный момент, на платном.

Вкалывала на трех работах

После первого курса во время летних каникул я устроилась помощником официанта в столичный ресторан – сами понимаете: деньги нужны. Потом решила, что этого мне будет мало, и пошла работать еще и промоутером парфюма. Но посчитала, что и этого недостаточно. И когда выпала возможность подрабатывать репетитором, я была только «за».

Все эти три работы я совмещала на протяжении полугода и параллельно училась. Тяжело было правильно распределить свое время, а еще к тому же вклинить в свой график прогулки с друзьями и банальный отдых.

Спустя полгода я ушла из промоутинга, потому что у меня началась аллергия, а спустя год ушла и из общепита, потому что занятия на третьем курсе проходили во вторую смену и я не могла совмещать учебу с работой. Плюс ко всему – я просто устала.

График работы – свободный

В данный момент я работаю только репетитором английского языка и учусь на 3-м курсе. График работы у меня свободный. Все зависит от расписания пар в университете, моего местоположения, а также от занятости людей, которых я обучаю.

Плюсы моей работы – параллельное самообразование и, конечно же, моральное удовлетворение: осознание, что я несу что-то полезное.

Минусом является психологическая составляющая, ведь к каждому человеку нужен индивидуальный подход, необходимо подобрать особенную схему обучения, найти методический материал под конкретный уровень обучаемого. Порой на это все не хватает времени.

Сейчас мой заработок составляет 300 рублей в месяц за 24 часа работы.

Семья не дает голодать

Как истинный студент, могу сказать, что денег порой не хватает даже на еду. На питание в месяц у меня уходит примерно 150 рублей – это без роскоши, все самое дешевое, и все продукты покупаю в основном по акции.

Моя семья не дает мне голодать и берет часть этих расходов на себя.

Немаловажный фактор – это то, что уже второй год я проживаю в общежитии, поэтому вопрос оплаты аренды жилья и коммунальных услуг меня не тревожит. Жить в общежитии – выгодно. И не только потому, что стоит дешевле, чем съемная комната. Благодаря проживанию в общаге я уже полгода не трачу деньги на парикмахера: подровнять кончики я могу бесплатно у соседки. Кстати, в общежитии бесплатный Wi-Fi, что тоже очень выручает.

Кофе или новые кроссовки

Немалая часть моих расходов уходит на кофе и транспорт. Уж очень мне нравится гулять по городу с горячим вкусным напитком. На кофе в месяц у меня уходит порядка 30 рублей.

На транспорт в Минске я трачу в месяц в среднем 50 рублей – это на метро, в экстренных случаях – на такси. Дважды в месяц стараюсь ездить к родителям в Барановичи, это еще примерно 35 рублей.

Но дороже всего обходится одеться и обуться. И тут уж приходится жить без кофе, чтобы сэкономить. Но зато я смогу разгуливать в новых кроссовках или в новом пальто.

Все заканчивается в один момент

Дорого обходятся походы в магазин за бытовой химией, декоративной и уходовой косметикой. По иронии судьбы, все всегда заканчивается в один момент, поэтому один поход в магазин в месяц мне обходится в 60 рублей.

Еще приличная часть моего бюджета уходит на маникюр: 30 рублей каждые три недели. Но на это мне денег не жалко, ведь красивые руки – это визитная карточка девушек.

Если бы не моральная и финансовая поддержка со стороны моих родителей в разные моменты жизни, то и о развлечениях пришлось бы забыть. А так я могу позволить себе куда-то сходить с друзьями.

Бывают и непредвиденные траты. Например, в прошлом месяце я села на свежеокрашенную скамейку и куртку пришлось сдавать в химчистку. Это обошлось в 35 рублей.

О планах пока трудно говорить

Мои планы на будущее довольно минимальны: пока я собираюсь просто окончить университет. Хочу ли я продолжать преподавать? Однозначно, нет. И главная причина – это финансовая составляющая. На зарплату учителя сложно жить, а я не хочу начинать сложно жить в 20 с лишним лет. Скорее всего, попробую устроиться лингвистом в какую-нибудь компанию или переводчиком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».