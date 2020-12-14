Лукашисты задержали пенсионеров, которые вышли на протест 5 14.12.2020, 15:07

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Ничего святого.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», лукашисты задержали пенсионеров, которые вышли протестовать на площадь Независимости.

На видео слышно, как силовики «приглашают пройти в автобус» окруженных пенсионеров.

Каратели окружили пенсионеров на площади Независимости, пока те мирно водили хоровод.

Источник: https://t.co/EYb3Bp4xb0 pic.twitter.com/o8slyWXV5G — charter97.org (@charter_97) December 14, 2020

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