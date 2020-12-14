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Лукашисты задержали пенсионеров, которые вышли на протест

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  • 14.12.2020, 15:07
  • 8,414
Лукашисты задержали пенсионеров, которые вышли на протест

Ничего святого.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», лукашисты задержали пенсионеров, которые вышли протестовать на площадь Независимости.

На видео слышно, как силовики «приглашают пройти в автобус» окруженных пенсионеров.

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