Более 2000 фур ожидают выезд из Беларуси

Более 2000 фур ожидают выезд из Беларуси2
- 14.12.2020, 15:31
- 2,170
Ситуация остается напряженной.
Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур, сообщает naviny.media.
На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:
• «Каменный Лог» — более 490;
• «Бенякони» — более 280;
• «Котловка» — более 260;
• «Привалка» — более 170 .
Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:
• «Козловичи» — более 200;
• «Брузги» — более 160;
• «Берестовица» — более 90.
Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию:
• «Урбаны» — более 220;
• «Григоровщина» — более 180.