Иран объявил о планах удвоить добычу нефти 14.12.2020, 16:00

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Однако эксперты сомневаются, будут ли сняты нефтяные санкции США против Тегерана.

Иран планирует увеличить вдвое добычу нефти, рассчитывая на отмену санкций, введенных администрацией Дональда Трампа, пишет finanz.ru.

Тегеран ставит целью качать 4,5 млн баррелей в день в следующем календарном году, который стартует 21 марта 2021 года, сообщил министр нефти Исламской республики Биджан Намдар Зангане, выступая перед парламентом.

Запланированный объем добычи в 2,3 раза превышает текущий - 1,9 млн баррелей в сутки, по данным ОПЕК. Экспорт иранской нефти на мировой рынок запланирован в объеме 2,3 млн баррелей в день, что в 17 раз выше текущего.

Иран поставлял за рубеж 2,6 млн баррелей в сутки три года назад, но потерял почти всех клиентов после того, как США вышли из ядерной сделки администрации Барака Обамы и восстановили нефтяное эмбарго.

По оценке Bloomberg, сейчас Тегеран продает около 133 тысяч баррелей в сутки, и все поставки уходят в Китай.

Администрация Джо Байдена, напомним, намерена пересмотреть санкционную политику США и в первую очередь программы, принятые в одностороннем порядке - без поддержки европейских союзников.

Первый кандидат на пересмотр санкционной политики - Иран, в отношении которого Трамп восстановил нефтяное эмбарго, так и не заручившись поддержкой ЕС.

Если Иран будет демонстрировать строгое соблюдение ядерной сделки, запрещающей производство оружейного урана, США следует вновь войти в соглашение, разорванное Трампом, писал сам Байден ранее в статье для Foreign Affairs.

Сделку, которая разморозила иранские валютные резервы и открыла иранской нефти дорогу на мировой рынок, по мнению Байдена, следует «расширить и укрепить с помощью дипломатии и союзников» - и именно это наиболее верный способ «остановить дестабилизирующую активность» Исламской республики.

Инвесторы, впрочем, сомневаются, что надеждам Ирана на быструю отмену нефтяного эмбарго суждено сбыться.

«Вряд ли мы увидим много иранской нефти на рынке в 2021 году», - говорит глава операций в Азии нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

Смягчение санкций «не является приоритетом» для США, «если только фундаментальная ситуация на рынке не изменится в сторону дефицита настолько, что это будет правильным шагом», поясняет он.

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