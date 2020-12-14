закрыть
14 декабря 2020, понедельник, 17:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Испания готовится начать вакцинацию от коронавируса в январе

  • 14.12.2020, 16:11
Испания готовится начать вакцинацию от коронавируса в январе

Первыми будут вакцинировать жителей домов престарелых.

Как стало известно сайту Charter97.org из испанских СМИ, Испания уже в январе собирается начать вакцинирование от COVID-19.

Согласно плану, представленному правительством, Испания нацелена на вакцинацию значительной части населения к середине 2021 года.

В Министерстве здравоохранения ранее сообщили, что первыми будут вакцинировать жителей домов престарелых. Именно в этой категории было больше умерших во время первой волны эпидемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип