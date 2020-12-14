Испания готовится начать вакцинацию от коронавируса в январе 14.12.2020, 16:11

Первыми будут вакцинировать жителей домов престарелых.

Как стало известно сайту Charter97.org из испанских СМИ, Испания уже в январе собирается начать вакцинирование от COVID-19.

Согласно плану, представленному правительством, Испания нацелена на вакцинацию значительной части населения к середине 2021 года.

В Министерстве здравоохранения ранее сообщили, что первыми будут вакцинировать жителей домов престарелых. Именно в этой категории было больше умерших во время первой волны эпидемии.

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