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Фотофакт: Как в Бресте нарядили новогоднюю елку почти на $30 тысяч

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  • 14.12.2020, 16:50
  • 1,812
Фотофакт: Как в Бресте нарядили новогоднюю елку почти на $30 тысяч

Вкус за деньги, к сожалению, не приобретешь.

Сайт Charter97.org обратил внимание на главную новогоднюю елку в Бресте. Государство выделило почти 60 тысяч долларов только на новогоднюю иллюминацию. Вдобавок более чем 29 тысяч долларов пошли на украшение главной городской елки. Вкус за деньги, к сожалению, не приобретешь.

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