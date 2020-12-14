Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе дроны 14.12.2020, 18:25

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иллюстрационное фото

Техника была показана на параде в Баку.

В честь своей победы в шестинедельной войне в Нагорном Карабахе Азербайджан провел 10 декабря в Баку военный парад. На нем были представлены в том числе беспилотные летательные аппараты (БЛА), применявшиеся в ходе боевых действий, пишет ТАСС.

БЛА Orbiter 2. Источник: aeronautics-sys.com

За последнее десятилетие Баку осуществил масштабные инвестиции в закупки новых видов вооружений и модернизацию имеющейся военной техники. В парадном строю прошли различные вооружения и военная техника, закупленные у России, Беларуси, Израиля, Турции, Чешской Республики и ряда других стран.

Этот перечень наглядно свидетельствует о том, что азербайджанские военные и специалисты оборонно-промышленного комплекса основательно потрудились на международных выставках вооружений и аэрокосмических салонах последних лет, поскольку многие зарубежные военные новинки перекочевали с экспозиций в воинские подразделения азербайджанской армии.

Израильские БЛА

Особое место в группировке азербайджанских БЛА занимают аппараты израильского производства. Складывается впечатление, что в состав этой группировки входит большинство беспилотных аппаратов, являвшихся экспонатами статических экспозиций национальных павильонов Израиля на Парижских авиационно-космических салонах и выставках вооружений и военной техники Eurosatory последнего десятилетия.

Масштабная программа перевооружения азербайджанской армии началась в конце 2000-х годов, и особый акцент в этом перевооружении был сделан на беспилотные авиационные системы (БАС). Более того, Азербайджан не только экспортировал современную израильскую беспилотную технику, но и освоил ее лицензионное производство. В настоящее время азербайджанская армия имеет БЛА различных классов, от малоразмерных до тяжелых средневысотных аппаратов большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance).

Первые шаги по освоению БЛА были предприняты в этой стране в 2008 году, когда были закуплены первые израильские беспилотники типа Aerostar, Orbiter 2M и Hermes 450. С израильской компанией Aeronautics Defense Systems был подписан контракт на лицензионное производство БЛА Aerostar и Orbiter 2M. Все эти аппараты ранее неоднократно демонстрировались на военных парадах в Баку.

Разведывательный БЛА Orbiter 2M. Кадр из трансляции. Источник: РБК / YouTube

Orbiter 2M имеет аэродинамическую схему «летающее крыло» и относится к классу малоразмерных БЛА (мини-БЛА), оснащенных электродвигателем и запускаемых с катапульты. Он имеет в носовой части оптико-электронную систему разработки компании Controp и предназначен для наблюдения, разведки и сбора информации в военных конфликтах малой интенсивности, а также при ведении боевых операций в городских условиях.

ORBITER 2M: длина аппарата — 1 м, размах крыла — 3 м, высота — 0,2 м, максимальная взлетная масса — 10 кг, масса полезной нагрузки — 1,5 кг, максимальная скорость — 130 км/ч, дальность полета — 100 км, высота — 5500 м, продолжительность полета — 4 ч.

Осенью 2014 года компания Aeronautics представила полностью новый тактический БЛА Orbiter 3, имевший аэродинамическую схему «утка». Его габариты были увеличены, при длине 1 м размах крыла составил 4,4 м, а высота — 0,2 м. Максимальная взлетная масса — 30 кг, масса полезной нагрузки — 5,5 кг, максимальная скорость — 130 км/ч, высота полета — 5500 м, дальность полета — 150 км, продолжительность полета — 7 ч.

В носовой части аппарата установлена оптико-электронная система, обеспечивающая не только наблюдение, но и подсветку целей благодаря лазерному целеуказателю. Этот БЛА был также закуплен Азербайджаном.

В мае 2015-го компания Aeronautics сообщила о создании своего первого ударного барражирующего БЛА Orbiter 1K, в носовой части фюзеляжа которого размещается боевая часть массой 2−2,5 кг. Этот аппарат был продемонстрирован израильтянами на Парижской авиационно-космической выставке в 2015-м в пригороде Ле-Бурже, а в 2016 году был подписан контракт стоимостью в 20 млн долларов на поставку и сборку в Азербайджане этих систем.

Аппарат может управляться оператором с наземной станции управления или выводиться в заданную точку, выполняя затем автономное сканирование подстилающей местности для обнаружения и последующего поражения стационарных или мобильных целей. В том случае, если цель для поражения не обнаружена, БЛА может возвращаться к месту запуска и сохраняться для повторного применения. Orbiter 1K может выполнять полет в течение двух-трех часов.

ORBITER 1K: длина аппарата — 1 м, размах крыла — 3 м, взлетная масса — 10 кг, масса боевой части — 2−2,5 кг, максимальная скорость — 130 км/ч, высота полета — 5500 м, продолжительность полета — 3 ч.

В классе тактических БЛА Азербайджан имеет Aerostar разработки компании Aeronautics, закупленный вместе с аппаратами Orbiter одним из первых. Этот БЛА двухбалочной схемы, имеющий взлетную массу до 220 кг и высоко расположенное крыло размахом 8,5 м, может находиться в воздухе до 12 часов. Действует в радиусе до 250 км от наземной станции управления.

Кроме этого, Азербайджан приобрел в 2008 году у компании Elbit Systems беспилотные аппараты Hermes 450. Беспилотник имеет нормальную аэродинамическую схему с высоко расположенным крылом размахом 10,5 м и V-образным хвостовым оперением. Максимальная взлетная масса составляет 550 кг, максимальная продолжительность полета в базовой модификации — 17 часов, радиус действия — 200 км.

БЛА класса MALE в вооруженных силах Азербайджана представлены аппаратами Heron 1 и Hermes 900. Heron 1 имеет двухбалочную схему, взлетную массу 1150 кг, размах крыла — 16,6 м. Аппарат может выполнять полеты длительностью до 46 часов на высотах до 9150 м. Радиус действия составляет 300 км при передаче данных по каналу прямой видимости и может быть практически неограниченным при работе спутникового канала связи. На борту имеются оптико-электронная система, а также радиолокационная станция с синтезированной апертурой.

Hermes 900 имеет нормальную аэродинамическую схему с V-образным хвостовым оперением, максимальную взлетную массу 1100 кг, размах крыла — около 15 м. Высота полета аппарата достигает 9100 м, продолжительность полета — 40 часов. На борту могут устанавливаться многоканальная оптико-электронная система наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой.

Bayraktar TB2 и Harop

Показали на военном параде и турецкие БЛА Bayraktar TB2, появившиеся в Азербайджане накануне начала боевых действий. Он имеет нормальную двухбалочную аэродинамическую схему с прямым трапециевидным крылом и хвостовым оперением в виде перевернутой литеры V. Планер выполнен из композиционных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Фото: wikipedia.org

BAYRAKTAR TB2: длина — 6,5 м, размах крыла — 12 м, взлетная масса — 650 кг, масса полезной нагрузки — 150 кг, максимальная скорость — 220 км/ч, дальность полета — 150 км, высота — 8000 м, продолжительность — 27 ч.

Управление осуществляется по радиоканалу, в связи с чем фактический радиус действия БЛА не превышает дальности радиогоризонта (до 150−200 км). Беспилотник может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L производства компании Roketsan.

На военном параде были представлены и израильские барражирующие боеприпасы Harop, размещенные на трех мобильных пусковых установках. Каждая из этих установок несет пакет из девяти пусковых контейнеров с этими боеприпасами.

Зрители могли также увидеть барражирующие боеприпасы SkyStriker, установленные на бронеавтомобилях «Кобра». Они имеют массу 35 кг, масса боевой части (БЧ) — 5−10 кг. В январе 2020 года появились сообщения о том, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружений Elbit Systems продала Азербайджану эти ударные барражирующие боеприпасы, которые предназначены для нанесения дальних высокоточных ударов по команде оператора после обнаружения и захвата цели.

Максимальная скорость составляет 185 км/ч, длительность полета — два часа при массе боевой части 5 кг и один час при массе БЧ 10 кг. Боеприпас оснащен автономной навигационной системой, работающей на участках крейсерского полета и барражирования в районе цели, и может захватывать цель бортовым оптико-электронным датчиком по команде оператора. При атаке боеприпас пикирует на захваченную цель со скоростью 555 км/ч.

Боевой опыт

Кадр из трансляции. Источник: РБК / YouTube

Вполне очевидно, что результаты боевого применения израильских и турецких БЛА в Нагорном Карабахе сделали этим аппаратам великолепную рекламу на мировом рынке вооружений. И если Израиль и до этого момента был одним из мировых лидеров на рынке беспилотных аппаратов, то для турецких производителей сегодня открываются хорошие возможности для укрепления своих позиций на этом рынке.

И турецкие, и израильские компании — разработчики БЛА и вооружений получили большой массив данных по реальному применению своих беспилотных аппаратов и авиационных средств поражения в Нагорном Карабахе. Эта информация позволит кардинальным образом усовершенствовать как сами аппараты, так и номенклатуру применяемого вооружения, существенным образом повысив их конкурентоспособность.

Турция рассчитывает, что успешное боевое применение ее беспилотных аппаратов увеличит их экспорт в другие страны и будет способствовать росту суммарного объема экспорта вооружений. Если экспорт турецкой продукции военного назначения, по данным из открытых источников, в 2002 году составлял 248 млн долларов, то в 2019 году он увеличился до 3 млрд долларов.

Пока Турция экспортирует в основном танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие и компоненты авиационной техники, но программа развития беспилотных аппаратов получила в стране статус приоритетной и может способствовать увеличению объемов военного экспорта. А это, надо полагать, создаст дополнительные трудности российским разработчикам беспилотных аппаратов в их продвижении на различные сегменты мирового рынка вооружений.

Шестинедельная война в Нагорном Карабахе поставила много вопросов, в том числе и относящихся к беспилотной авиационной технике и тенденциям ее развития в ближайшей и среднесрочной перспективах. Ответы на эти вопросы необходимо получить как можно скорее, конвертируя полученные выводы в правильные направления дальнейшего развития боевых БЛА.

БЛА Армении

При выполнении боевых задач Ереван задействовал исключительно разведывательные БЛА «тактического класса», способные передавать данные о ситуации в режиме реального времени.

Большая часть потерь азербайджанской стороны приходится на технику «поля боя» — танки и боевые машины мотострелковых подразделений, в то время как приоритетные для артиллерии цели, в частности средства ПВО и дальнобойная ствольная/ракетная артиллерия, поражались достаточно редко. Это может свидетельствовать об отсутствии заранее спланированных и скоординированных действий армянской стороны по применению беспилотников во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Более того, БЛА применялись ситуативно и в единичном количестве — таким образом, фактор беспилотной авиации оказался мало востребованным армией Армении, которая, возможно, опиралась на традиционные средства разведки в ходе конфликта. В отличие от азербайджанской стороны армянской армии не удалось обеспечить массированное применение даже технически простых БЛА собственного производства.

Важно отметить иной (по сравнению с Азербайджаном) подход Армении к оснащению армии беспилотной авиацией. Если Баку покупал готовые и апробированные технические решения типа COTS (commercial off-the-shelf), созданные крупными разработчиками БЛА (в первую очередь Израилем), то Ереван в силу ограниченности финансовых средств предпочитал применять исключительно аппараты собственной разработки и производства, созданные, как правило, небольшими предприятиями при научных организациях.

Таким образом, при ведении боевых действий Азербайджан мог себе позволить создание разведывательно-ударного беспилотного контура, в то время как Армения была вынуждена применять дроны только в качестве средств разведки тактического уровня.

Не секрет, что массовое распространение БЛА качественно изменило облик современной артиллерии — из систем вооружений, обеспечивавших поражение противника за счет большого (зачастую огромного) количества выпущенных снарядов, она превратилась в высокоточное оружие, способное уничтожать отдельные наиболее важные объекты с минимальным сопутствующим уроном.

Придание каждому артиллерийскому подразделению БЛА и средств автоматизации способно превратить даже устаревшие артиллерийские системы периода холодной войны — например, 152-мм гаубицы Д-20 и 130-мм пушки М-46 — в достаточно современный образец вооружения, способный на большой дистанции (20−30 км) поражать практически все типы современных целей.

Таким образом, интеграция БЛА и хорошо подготовленных расчетов в состав подразделений как буксируемой, так и самоходной артиллерии способна радикально изменить ситуацию на поле боя — гаубицы превращаются в средства асимметричной войны, способные уничтожать дорогостоящие цели при минимальном расходе боеприпасов. По всей видимости, в массовом порядке этого сделано не было — поражение армянской артиллерией, как правило, одиночных целей говорит о наличии единичных аппаратов, которые применялись исключительно ситуативно.

Таким образом, вооруженные силы Армении, вероятно, рассматривали беспилотник как отдельную систему, которая может применяться только в отдельных элементах боя, в то время как Азербайджан сделал попытку сформировать над театром военных действий разведывательно-ударный беспилотный контур с применением одноразовых и многоразовых БЛА. Во многом именно этим фактором и были обусловлены успехи Баку в ходе шестинедельного конфликта.

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