В США сделали первую прививку от коронавируса 14.12.2020, 18:53

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Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала медсестра.

В США была сделана первая прививка от коронавируса. Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Введена первая вакцина. Поздравляю, США! Поздравляю, МИР!» — написал Трамп.

Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Ей сделали прививку в ходе пресс-конференции губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник, 14 декабря, одновременно со стартом массовой вакцинации в стране.

Днем ранее, 13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах.

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