«Диджей перемен» Галанов: Герои те, кто тогда пришел в сквер, а мы были на работе 14.12.2020, 20:18

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Кирилл Галанов (courtesy photo)

Легендарный звукорежиссер гордится тем, что он белорус.

Четыре месяца назад «диджеи Перемен» – Кирилл Галанов и Влад Соколовский – вынуждены были уехать из Беларуси. Теперь Кирилл проходит стажировку в международной IT-компании. Не скрывает: есть сложности – и бытовые, и финансовые. О том, как ему живется в Литве, Кирилл рассказал «Радыё Свабода».

«Полностью сменил сферу деятельности»

– Решил сменить сферу деятельности, специальность – и все это время занимался самообразованием. Сейчас я прохожу стажировку в одной международной компании совсем в другой сфере – в IT. Я инженер-тестировщик.

Тут не будет никаких трудностей, если не знаешь литовский… Конечно, чтобы чувствовать себя здесь полноценным членом общества, литовский нужен. Без него будешь чувствовать себя эмигрантом, потому что первое слово от другого человека будет на литовском языке... Я пока говорю литовские слова невыразительно.

«Если бы я никак не отреагировал в той ситуации, я бы потом жалел»

– Жалею ли о поступке в Киевском сквере? Нет. Если бы я никак не отреагировал в той ситуации, я бы потом жалел – это было бы то, с чем трудно спать. Сейчас у тебя просто бытовые трудности – как зарабатывать, где жить, – а если бы я никак не отреагировал, были бы трудности более серьезные, я бы всегда об этом думал.

Когда мы были на этом мероприятии, была куча руководства. Откровенно говоря, все ведь понимали, что происходит какое-то... Но все говорят: что мы сделаем? Это наша работа, нам говорят – мы делаем. В этом и проблема: все понимают, но продолжают делать. Перекладывают вину на кого-то выше.

«Герои - это те, кто тогда пришел в сквер, а мы были на работе»

- Нас начали рисовать, началась героизация, но, честно скажу, активной позиции у нас не было. Герои - это те, кто потом пришел в сквер, пока мы были на работе. Это была наша пассивная позиция. Мы старались не вмешиваться. Мы не считаем себя героями. Герои - это двое изображенных парней, но это не имеет к нам никакого отношения.

«Никогда не думал, что буду так гордиться тем, что белорус»

- Это уже другая Беларусь. Я помню Беларусь до 6 августа, когда нас задержали. 16 августа выехали с улицы Окрестина и поехали - это была совсем другая страна. Затем состоялся самый крупный митинг. Люди ехали с флагами на машинах. Это был другой город, мы как будто проснулись в другом городе.

Меня восхищает то, что происходит. Никогда не думал, что буду так горд быть белорусом. Это появилось прямо сейчас, как, наверное, и у большинства. Каждое событие, как и первый женский марш через 3 дня после самых жестоких событий, самый большой марш - это нечто кинематографическое. Или как объединялись дворы.

Что происходит с другой стороны? Там все понимают, что они творят чушь. Ночью сжигают флаги, ломают лед. Они на 100% стыдятся того, что делают. МЧСник, имеющий стаж и опыт, классный человек, вот он пришел во двор снимать флаг, и весь двор кричит «Позор!». Это ужасно. Однако они продолжают это делать и перекладывают ответственность на кого-то другого.

«Белорусы увидели друг друга и научились восхищаться близкими»

- В какой-то момент все увидели друг друга и научились восхищаться и гордиться своими близкими. Благодаря этому все становятся сильнее. Если вами восхищаются, значит, вы устанавливаете уровень, и каждый делает другого сильнее. Сейчас это происходит в таких масштабах, о которых раньше никто даже не мог подумать. Когда мы выезжали с улицы Окрестина, было очень много людей - волонтеров, врачей, простых людей. Все это люди делали сами, приходили на помощь незнакомцам. Нам также собрали невероятную сумму денег. Как мы тогда и обещали, этими деньгами помогаем другим.

Я слежу за всем, что происходит, и очень переживаю. Греет то, что все друг друга увидели и научились любить друг друга.

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