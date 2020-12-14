На протяжении полутора веков дети просят у Санта-Клауса почти одно и то же 1 14.12.2020, 20:08

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Фото: REUTERS

Журналисты проанализировали содержание детских писем.

Журналисты проанализировали содержание писем, которые дети традиционно пишут Санта-Клаусу в преддверии Рождества, передает kp.ru.

Были проанализированы письма, опубликованные в различных печатных СМИ на протяжении последних 150-и лет. Почти все письма – забавные, но есть и такие, от которых у взрослых на глазах появляются слезы.

«Дорогой Санта-Клаус, - писала в 1932 году восьмилетняя Лауретта из американского штата Вирджиния. - Мама сказала, что в этом году я себя хорошо вела, поэтому, пожалуйста, принеси мне велосипед, туфельки, апельсины, орехи, яблоки и конфеты. А еще не забывай моих маленьких кузенов».

Нередко такие письма – это не только просьбы о подарках: авторы часто просят здоровья для своих родных, напоминают, что кроме них, в семье еще есть дети, а также обязательно указывают свой адрес.

«Дорогой Санта, меня зовут Рэй, не забывай номер нашего дома, пожалуйста, - попросил мальчик в далеком 1901 году. - В прошлый раз моя сестра забыла его написать, и мы долго ждали подарки. Я бы очень хотел иметь живого пони. Еще можно конфеты и орехи, а для сестренки Ирэн леденцы. Не забудь только про пони. Я смогу о нем позаботиться».

В 1992 году одно письмо настолько поразило работников американской почты, что они нашли отправителя - мальчика по имени Тэд.

«Дорогой Санта-Клаус, пожалуйста, помоги моим маме и папе в это Рождество. Мой папа больше не работает. У нас сейчас мало еды. Моя мама и папа больше не смогут дать мне много хорошего. Мой папа без работы страдает. Пожалуйста, принеси ему работу и еды. Я живу в своем доме, но нам нечем платить за свет, и нам его отключили. Когда ты дашь моему отцу работу и еды, моя семья будет самой счастливой!».

Это послание тогда опубликовали многие газеты. Американцы, сочувствовавшие истории Тэда, пытались узнать, куда можно отправить деньги, чтобы помочь семье мальчика.

Конечно, в XXI веке ассортимент пожеланий несколько изменился: дети стали желать больше, параллельно делая выбор в пользу высоких технологий.

«Дорогой Санта, мне 5 лет, - рассказал о себе в прошлом году канадец Робби. - Я хотел бы получить от тебя в подарок: леденцы, торт, космическую капсулу и скафандр, набор для аварийной команды, стол и стул для моей комнаты, айпад и айфон. Спасибо за все подарки, которые вы оставили мне в прошлом году. Вам под елкой будет печенье и молоко!»

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