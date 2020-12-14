Человек совести 1 Леонид Невзлин

14.12.2020, 21:15

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Леонид Невзлин

Андрей Сахаров – это не о прошлом, а о будущем.

14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Совесть, ответственность, судьба – слова, которые возникают в голове, когда задумываешься, кем и почему был Сахаров. «Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы», - скромность и величие одновременно в этих словах. Величие борца, скромность интеллигента в самом подлинном смысле этого слова, взявшего ответственность за себя, за судьбу своей страны и народа. Ставшего приверженцем единственной идеологии – идеологии защиты прав человека. Сахаров создавал альтернативу системе – интеллектуальную, нравственную, политическую. Он и сам был такой альтернативой – идеалистом, мыслителем, правозащитником, несоветским советским человеком. Он нес с собой другое представление о мире – не социал-дарвинистское (с этой точки зрения политика – это место, где идет борьба видов, их пожирание и самопожирание), а именно: культурное.

Одиночка, противопоставивший себя огромной силе, вдруг оказался с ней на равных, а в чем-то и превзошел. Само его сопротивление системе с ее очевидным аморализмом диктовало «моральный поворот». С одной стороны – люди, бюрократы, обремененные текущими заботами, карьерой, доходами, а значит – страхом, принуждающим к трусости, часто – подлости. С другой – по-настоящему свободный человек, гражданин Вселенной, в этом мире руководствующийся только одним – личной ответственностью за происходящее. Иначе говоря – человек совести. И это тот критерий, который все определяет – совесть либо есть, либо ее нет. Свобода от совести – тоже в некотором смысле свобода.

«Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности трудней всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и гибель, и спасение цивилизации», - писал Сахаров в 1974 году, рассуждая о будущем. Мы живем в этом будущем. В путинской России нет места Сахарову. Здесь он был бы объявлен русофобом, инагентом, госизменником – врагом. А он и был врагом всего того, что в ней возобладало: насилия, лжи, страха, произвола.

Сахаров умер. Но России, миру так необходим тот, кто задаст моральный ориентир. Живое воплощение совести. Особенно сейчас. Сахаров – это не о прошлом, а о будущем. Это лекарство от страхов. И самый страшный вызов диктатуре, диктаторству, попирающим все и всяческие права. Когда происходит падение, обществу нужна идея на вырост. Сахаров и есть такая идея – либеральная, демократическая, правовая, антитоталитарная. Не пещерный и показной, а истинный патриотизм. Воинствующий гуманизм. Очень скоро России потребуется моральный лидер, который бы вернул ей достоинство и международный авторитет. Уже требуется.

Леонид Невзлин, Facebook

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