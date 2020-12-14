Российский рубль упал рекордно за полтора месяца после прогнозов ОПЕК 1 14.12.2020, 21:44

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Нефть подешевела на 2% за два часа после того, как картель в третий раз подряд ухудшил оценку спроса.

Продолжавшееся две недели укрепление российского рубля на Московской бирже оборвалсь на торгах в понедельник, передает finanz.ru.

Курс доллара вырос рекордно за 6 недель, а евро подорожал максимально с конца октября после того, как ОПЕК опубликовала декабрьский доклад о состоянии рынка энергоносителей.

Отметив «неопределенность» из-за второй волны падении и не оправдавший ожиданий спрос на топливо в Европе, картель в третий раз с начала осени удушил прогнозы мирового потребления «черного золота» как на текущий, так и на следующий год.

По оценке ОПЕК, в этом году миру потребуется минимальный за 8 лет объем нефти - 89,99 млн баррелей в день. Это на 20 тысяч баррелей ниже октябрьского прогноза, и на 270 тысяч баррелей меньше цифры, которую картель давал в сентябре.

Прогноз на 2021 год срезан еще на 360 тысяч баррелей в сутки после снижения на 300 тысяч в прошлом месяце. Теперь ОПЕК ждет восстановления спроса на 5,9 млн баррелей в день, или 60% от провала текущего года.

После публикации доклада фьючерсы на сорт Brent в Лондоне спикировали на 2,3% за два часа - с отметки 50,7 доллара за баррель до 49,22 доллара на 19.01 по Минску.

Рубль, начинавший торги новым максимумом к доллару на отметке 72,7850, начал стремительно слабеть около 17.00 по Минску и к началу вечерней сессии на МосБирже растерял не только утренний рост, но и все завоевания предыдущей недели.

На 21.08 по Минску доллар дорожает на 93 копейки, до 73,88 рубля, а евро прибавляет 1,4 рубля и торгуется на отметке 89,8450 - максимальной за неделю.

Неделя на глобальных рынках стартовала под знаком внушительной коррекции индекса доллара, который обновил минимум с 2018 года на новостях о начале вакцинации от коронавируса в США. Но российский валютный рынок праздник жизни обошел стороной, констатирует аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

Рынок отреагировал на растущие геополитические риски, Reuters дилер крупного российского банка: обвинения из США в крупнейшей хакерской атаке против правительственных структур, которую, как считают в ФБР, провели работавшие на правительство российские хакеры, ударило по спросу на российские активы.

«Кто хотел зайти в рубль, мог попридержать валюту», - говорит дилер: рынок оценивает «санкционные риски от новой администрации Байдена, где будет много "злых" на Россию демократов из-за прошлых выборов в США».

Нефтяная поддержка для рубля практически исчерпана: котировкам будет трудно забраться сильно выше 50 долларов за баррель, поскольку баланс спроса и предложения на рынке остается весьма хрупким в свете расширения карантинных мер, пишут аналитики Альфа-банка.

С 16 декабря, напомним, жесткий локдаун как минимум на три недели вводят власти Германии. Аналогичные меры готовят Нидерланды.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране полный локдаун на новогодние праздники - с 9 вечера 31 декабря по 5 утра 4 января будет запрещено выходить на улицу.

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