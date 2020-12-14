Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии 6 14.12.2020, 21:52

4,286

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил восхищение подвигом белорусского народа.

Светлана Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ее пресс-служба.

Штайнмайер выразил восхищение подвигом белорусского народа. Они обсудили важность национальной идентичности в борьбе за свободу. Светлана подчеркнула, что язык, история, интерес к культуре и БЧБ-флагу – это то, что укрепляет протест.

Тихановская заявила, что Лукашенко так или иначе уйдет, но важно, чтобы это случилось как можно быстрее. И напомнила, как важно, чтобы Германия поддержала расширение санкций против пособников режима.

На встрече также говорили о вакцине от коронавируса и о возможной помощи Германии в виде поставок вакцины для врачей в Беларуси, которые вынуждены работать в сложных условиях.

Тихановская и Штайнмайер обсудили и участие ОБСЕ – новый генеральный секретарь Хельга Шмид могла бы сыграть важную роль в организации переговоров по проведению новых выборов. Тихановская подчеркнула, что белорусы борются не только за новые выборы, но и за человечность, независимость и уважение к себе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».