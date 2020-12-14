Месси, Роналдо и Роналду признаны лучшими нападающими в истории футбола 1 14.12.2020, 22:20

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140 журналистов из разных стран выбрали символическую сборную в истории футбола.

Аргентинец Лионель Месси, бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду признаны лучшим нападающими в истории футбола по версии France Football, передает РБК.

Ранее лучшим вратарем был признан Лев Яшин (СССР), защитниками — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия); полузащитниками — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Символическая сборной в истории футбола выбиралась путем опроса 140 журналистов из разных стран.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступает с 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Он является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» (6), приза лучшему игроку года по версии France Football (c 2010 по 2015 вручался совместно с ФИФА). В составе сборной Аргентины завоевал серебро чемпионата мира-2014 и стал лучшим игроком этого турнира.

35-летний Криштиану Роналду выступает за итальянский «Ювентус». До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и еврокубков (132 гола). За последние 10 сезонов он шесть раз становился лучшим бомбардиром турнира.

В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций. На его счету 102 гола и 31 результативная передача за сборную. При этом 50 мячей он забил в последних 49 встречах. Португальцу осталось отличиться восемь раз, чтобы превзойти рекорд по числу голов за национальную команду, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей).

44-летний Роналдо в составе сборной Бразилии становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа на Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Он занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15).

На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские «Крузейро» и «Коринтианс». В 1997 и 2002 годах он становился обладателем «Золотого мяча». Завершил игровую карьеру в 2011 году из-за частых травм и развившихся проблем с лишним весом.

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