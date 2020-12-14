В Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19 14.12.2020, 22:41

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Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Уже выявлено более тысячи случаев заражения.

Об этом сообщил глава Минздрава Метью Хенкок, передает BBC.

По его словам, пока нет оснований полагать, что такой вирус будет вызывать более тяжелую форму COVID-19. Также пока неизвестно, будет ли действовать вакцина от COVID-19 на новый штамм.

Новый вариант коронавируса был обнаружен в 60 регионах Великобритании.

«Мы сейчас зафиксировали более тысячи случаев заражения этим новым штаммом. По большей части они были обнаружены в Южной Англии, хотя также есть больные в почти 60 различных регионах», — заявил он.

При этом людей призвали не паниковать из-за этой ситуации. Более того, ученые ожидали такой ситуации.

«Давайте не паниковать. Это не значит, что он более заразен или опасен. Это лишь значит, что стоит быть бдительным. Большие усилия сейчас развернуты, чтобы выяснить характеристики этого штамма и понять его угрозу. Важно сохранять спокойствие и рациональный взгляд на штамм вируса. Потому что это нормальная эволюция. И мы ожидали, что новые варианты будут появляться со временем», — заявил Хенкок.

В ВОЗ уже знают о новом штамме коронавируса. При этом пока нет никаких оснований полагать, что видоизмененный COVID-19 ведет себя иначе.

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