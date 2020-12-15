Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме

Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме4
- 15.12.2020, 8:18
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Течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма.
Иммунолог, академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести заражение коронавирусом в легкой форме, передает lenta.ru.
По его словам, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма. При этом без хорошего иммунитета любой вирус, а тем более SARS-CoV-2, может нанести непоправимый ущерб организму. «В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», — сказал он.
Специалист отметил, что использовать препараты с иммуномодулирующей активностью необходимо разумно. Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. «Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор», — посоветовал врач.
Он также подчеркнул, что при заболевании необходимо придерживаться инструкций медиков. Также необходимо следить за хроническими болезнями, чтобы избежать тяжелой формы COVID-19.