Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме 4 15.12.2020, 8:18

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Течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма.

Иммунолог, академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести заражение коронавирусом в легкой форме, передает lenta.ru.

По его словам, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма. При этом без хорошего иммунитета любой вирус, а тем более SARS-CoV-2, может нанести непоправимый ущерб организму. «В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», — сказал он.

Специалист отметил, что использовать препараты с иммуномодулирующей активностью необходимо разумно. Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. «Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор», — посоветовал врач.

Он также подчеркнул, что при заболевании необходимо придерживаться инструкций медиков. Также необходимо следить за хроническими болезнями, чтобы избежать тяжелой формы COVID-19.

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