Ученые предложили новую «теорию всего», которая лучше теории относительности Эйнштейна 6 15.12.2020, 8:45

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Новое объяснение устройства мира разработали исследователи из Северной Каролины (США).

Два исследователя из Университета штата Северная Каролина (NC State University) создали теорию пространства-времени на основе современных математических построений. По их словам, она объясняет устройство мира лучше, чем проверенная сотней лет экспериментов и возражений теория относительности.

Для описания взаимодействия материи, пространства и времени американские ученые ввели понятие «фрагмент энергии». По их представлению, это основная и неделимая структура, из которой состоит вся известная нам Вселенная — от субатомных частиц до звезд и галактик. Сформулировали новую теорию два профессора машиностроения (mechanical engineering) из NC State University: Ларри Сильверберг (Larry M. Silverberg) и Джеффри Айшен (Jeffrey W. Eischen). Свои умозаключения и созданный ими математический аппарат они опубликовали в журнале Physics Essays.

Сильверберг и Айшен предлагают сделать следующий шаг в познании мира человечеством. По их словам, на нынешнем уровне в физике существует дихотомия волны и частицы. Последняя — элемент материи — существует в конкретной точке пространства. Тогда как волна существует везде, кроме точки, из которой была испущена. «Фрагменты энергии» объединяют эти две сущности. По мнению авторов статьи, энергия всегда «протекает» через области пространства и времени. Эти потоки нигде не начинаются и не заканчиваются, а также никогда не пересекаются.

Идея потоков, которые и получили название «фрагменты энергии», возникла при попытке создания способов математического описания бесконечно перетекающей энергии. В основу теории Сильверберга и Айшена легла наиболее эффективная математическая модель из найденных. Потоки в ней определяются простым уравнением A=-⍺/r, где ⍺ — интенсивность, а r — функция расстояния. В качестве доказательства Джеффри и Ларри применили свои построения к двум наиболее известным подтверждениями теории Эйнштейна. Речь идет о вычислении аномальной прецессии перигелия Меркурия и гравитационном отклонении света. Полученные с учетом «фрагментов энергии» результаты совпали с таковыми в рамках теории относительности. Были ли они проще, не уточняется.

Поскольку в открытом доступе есть только краткое изложение теории, трудно судить, насколько теория Сильверберга и Айшена выдерживает критику. Эссе за авторством Ларри размещено на портале The Conversation, и в нем приведены лишь два наглядных доказательства. Если работа американских ученых привлечет достаточное внимание научного сообщества, возможно, возникнет дискуссия. В ходе нее станет понятно, насколько новая теория полезна для науки, не избыточна ли она либо не содержатся ли в ней фундаментальные недостатки.

Стоит отметить, что «нападки» на теорию относительности — не самое редкое явление в науке. Буквально ежегодно возникают различные математические построения, на первый взгляд опровергающие ОТО или СТО. После независимого рецензирования, как правило, оказывается, что даже такая обоснованная критика постулатов современной физики несостоятельна. Крайне редко подобные научные работы привносят действительно полезные данные в науку. Например, улучшенный математический аппарат или более эффективные при вычислении построения.

Но фундаментально опровергнуть или хотя бы пошатнуть теорию относительности более чем за 100 лет с момента ее формирования так и не удалось. Наоборот, все новые открытия снова и снова ее подтверждают. В чем, собственно говоря, и заключается суть научного подхода. А обилие псевдонаучной критики СТО или ОТО в Сети и на страницах нерецензируемых журналов — лишнее напоминание о том, что современная наука стала невероятно сложной. При наличии профильного образования и слепой веры в собственную правоту достаточно легко сделать такое построение, которое при беглом взгляде на него будет выглядеть логичным и объясняющим все.

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