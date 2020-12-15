«Путин выставит себя идиотом, если согласится с филькиной грамотой Лукашенко» 10 15.12.2020, 9:26

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Фото: AP

Белорусский народ сделал узурпатора нелегитимным в любом виде.

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf.by отметил, что белорусы не примут власть Лукашенко в любой форме.

«Хочет он или нет, понимает или нет, но Лукашенко не является законно избранным президентом. Это человек, который удерживает власть путем фальсификации результатов выборов, путем насилия против мирных протестующих. Он не должен оставаться у власти», – сказал Гончарик.

Он добавил:

«Если отдать какому-то фиктивному органу полномочия по изменению Конституции и управлению страной, то белорусское общество и мир этого не примут. Люди не дураки».

Устроят ли действия Лукашенко по сохранению власти Россию?

«Это нужно уже вообще закрыть глаза на все. Путин и российской руководство выставят себя дураками и идиотами, если согласятся с филькиной грамотой Лукашенко», – считает Гончарик.

По его мнению, Москва должна быть разочарована предложением узурпатора, т.к. она дала ему время на уход из власти, предложив сначала провести конституционную реформу, а уже затем новые честные выборы. Теперь же Лукашенко не хочет идти по такому пути, желая сохранить свою власть.

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