Жители Клецка выдвинули ультиматум властям 15.12.2020, 9:34

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Бойкий город требует немедленно освободить всех политзаключенных.

Жители Клецка выдвинули властям ультиматум, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Требуем прекратить насилие и репрессии против народа, и немедленно освободить всех политзаключенных!» - передают жители Клецка.

«Патрабуем спыніць рэпрэсіі супраць народа і неадкладна вызваліць усіх палітзняволенных!» - перадаюць жыхары Клецка. pic.twitter.com/NPJgr03gry — charter97.org (@charter_97) December 15, 2020

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