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Жители Клецка выдвинули ультиматум властям

  • 15.12.2020, 9:34
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Жители Клецка выдвинули ультиматум властям

Бойкий город требует немедленно освободить всех политзаключенных.

Жители Клецка выдвинули властям ультиматум, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Требуем прекратить насилие и репрессии против народа, и немедленно освободить всех политзаключенных!» - передают жители Клецка.

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