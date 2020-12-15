Жители Клецка выдвинули ультиматум властям
- 15.12.2020, 9:34
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Бойкий город требует немедленно освободить всех политзаключенных.
Жители Клецка выдвинули властям ультиматум, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Требуем прекратить насилие и репрессии против народа, и немедленно освободить всех политзаключенных!» - передают жители Клецка.
«Патрабуем спыніць рэпрэсіі супраць народа і неадкладна вызваліць усіх палітзняволенных!» - перадаюць жыхары Клецка. pic.twitter.com/NPJgr03gry— charter97.org (@charter_97) December 15, 2020