Как я стала белоруской 2 15.12.2020, 9:45

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Фото: Наша Нiва

Мы не знали друг друга до этого лета.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал проникновенное письмо читательницы:

— Я никогда не испытывала особенной гордости от того, что я родилась в Беларуси. Не чувствовала принадлежности, не ощущала в этом необходимости. За границей приходилось долго и упорно объяснять, откуда я. Беларус? Ноу, я донт ноу.

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Но в 2020, в муках и слезах, родилось гражданское общество Беларуси. В 2020 мы узнали, что мы друг у друга есть. В 2020 ко мне пришло осознание того, что я неотделимая часть этого общества.

Помните? Весна, коронавирус, у медиков не хватает рук, средств защиты и сил. Мы собирали средства на СИЗы, кафешки бесплатно возили еду врачам.

Потом выборы, куча кандидатов, пикеты, митинги. Помните, как улыбались друг другу в очередях на сбор подписей? Заговорщицки, с надеждой. Гордо стояли в бесконечной очереди, понимая, что стоим против системы.⠀

Потом 9 августа, после выборов, мирно пошли к участкам - узнавать результаты.

Помню, как начались звонки от минчан. И весь этот кошмар потом. Война в Минске. Просто сковывающий ужас 12.08, когда дали интернет.

И потом волонтеры под Окрестина, забастовки рабочих, смелые девушки, Нина Багинская, диджеи перемен, художники, телеведущие, актеры, музыканты, лучшие люди моей страны, сотни тысяч, миллионы.

Беларусы! Смелые, бескомпромиссные, настойчивые, креативные. Шагающие в ногу на маршах, рисующие флаги везде, идущие под пули.

Мы не знали друг друга до этого лета, а теперь не можем перестать восхищаться друг другом! Мы обязательно победим!

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