На «Нафтане» царит халатность и безответственность 4 15.12.2020, 9:51

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Фото: «Вестник Нафтана»

Работа предприятия сейчас напоминает игру в минера.

ОАО «Нафтан» — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

Переработка нефти очень сложный и длительный процесс. Но несмотря на все многообразие технологических процессов, работа предприятия держится на «трех китах», одним из которых являются установки первичной переработки нефти. Именно на эти установки поступает сырая нефть и после разделения на фракции (бензин, керосин, дизельное топливо и т. д.) отправляется на дальнейшую переработку, пишет telegra.ph.

Недавно после разрыва одной из ректификационных колонн на АВТ-6 (установка для обессоливания и первичного фракционирования нефти), завод в срочном порядке запустил в эксплуатацию АВТ-2 (очередная перерабатывающая установка).

АВТ-6 на территории завода

И вот с этого момента начинаются большие вопросы. Саму АВТ-2 запустили после двухлетнего простоя, без предварительных испытаний оборудования и коммуникаций. Подобная халатность ведет к рискам не только для персонала и завода, но и для города.

В теории ЭЛОУ АВТ-2 (1964 года выпуска!) может переработать 2,8 млн тон нефти в год. Но на практике установка работала до первой аварии на межцеховых коммуникациях, которая привела к коррозии аппарата водяного охлаждения.

Стоит отдать должное богу фортуны, ведь наплевательство на технику безопасности и особенности технологического процесса не привели к летальному исходу обслуживающего персонала.

Рабочие завода позируют на фоне АВТ-2

Кроме того, стоит отметить, что за время простоя установки, персонал успел разбежаться по другим объектам. Некоторые работники даже успели поднять квалификацию и разряды. И вот, когда установку решили вновь включить, сотрудников заставили вернуться на прежнее место работы. Естественно, с нарушением трудового законодательства, установкой оплаты труда по более низким должностям и с работай по первому списку вредности 12 часов в день.

Но вернемся к нашим баранам, а точнее ЭЛОУ АВТ-6. Саму установку до последнего не хотели снимать с эксплуатации до момента гидравлических испытаний, после которых колонна объекта просто треснула. По слухам, трещину хотели заварить, но 6 метровый разлом охладил умы даже самых смелых романтиков.

На установке без атмосферного блока (именно с ним возникли проблемы и именно на нем получали светлые нефтепродукты) особо не поработаешь, а новые комплектующие на замену дефектным могут идти по 12 месяцев. Вот и приходится работникам переходить на старую и дырявую АВТ-2 или на новую (но не менее неоднозначную) АТ-8.

Кстати, неоднозначность АТ-8 возникла неспроста. Началось все в феврале 2017, когда на установке получили первую продукцию, но люди еще полгода работали по 12 часов во вредных условиях, пока не прошли официальную аттестацию рабочего места.

Новизна — дело относительное. Уже летом 2019 года выяснилось, что воздушные холодильники шлемового продукта от коррозии превратились в «труху». В октябре была обнаружена утечка на трех секциях, которые «конопатились» подручными средствами. Испытание на герметичность проводилось давлением во много раз меньше паспортного. При этом этого давления даже не хватило для срабатывания предохранительного клапана. Также имела место быть попытка заказа секций воздушных холодильников, но они не прошли испытания. Альтернативы секциям нет, найти другого производителя также проблематично.

Новенькая АТ-8

А может это и не проблема? «Жэстачайшый» управленец, ровно как и год назад, не может вовремя договориться по поставкам от нефтяных компаний. Предыдущий подобный казус привел к тому, что новенькая АТ-8 стояла без дела 4 месяца.

На «Нафтане» царит халатность и безответственность. Руководители всех уровней с ручной армией идеологов, вместо работы, занимаются дискриминацией по профсоюзному признаку и идеологическим воспитанием высококвалифицированных специалистов.

И вот тут уже надо задуматься не только рядовым белорусам, но и партнерам ОАО «Нафтан». Пускай вас и не касаются инциденты с нарушением прав работников и давлением на их взгляды, но неужели вы готовы терять деньги из-за проблем, связанных с производством? Инвестирование в «Нафтан» сейчас напоминает игру в минера, где первый же шаг приведет «игрока» к мине.

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