Футбол. Василий Хомутовский — о «деле Шкурина»: Белорусская федерация может получить «сюрприз» от УЕФА 1 15.12.2020, 9:54

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

БФФ понесет большие имиджевые потери.

Бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский на ютуб-канале «Hodasevich-LIVE» порассуждал об отказе форварда ЦСКА Ильи Шкурина играть за национальную и молодежную сборные Беларуси, пока у власти находится узурпатор Лукашенко, а также оценил позицию БФФ в данном вопросе:

«Шкурин официально уведомил федерацию футбола об отказе играть за сборную. Думаю, он сто процентов проконсультировался с юристами ЦСКА, потом написал письмо. И дальше начинается самое интересное. Если это показательная порка, то тогда федерация должна оценивать имиджевые риски, которые она понесет, если УЕФА станет на сторону игрока. В этой ситуации Базанов и компания рискует намного больше чем Шкурин. Я не спортивный юрист, но мое личное мнение: парень официально уведомил, назвал причину, хотя мог бы вообще не называть причину. Все, это его позиция!

Когда игрок официально заявляет, что отказывается играть за национальную сборную... Федерация скорее всего хочет показать зубы и свое отношение к спортсменам за их гражданскую позицию. Но здесь, я думаю, БФФ может понести большие имиджевые потери, а Шкурин сделать следующие шаги. И федерация может получить от УЕФА «сюрпризы», на которые она не рассчитывала», — цитирует Хомутовского pressball.by.

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