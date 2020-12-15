Армения: идеальный шторм и реваншизм 2 15.12.2020, 9:56

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Высшему политическому руководству Армении не позавидуешь ни с какой стороны.

Военное поражение в Нагорном Карабахе стоило жизни по предварительным данным 3 тысячам военнослужащих ВС Армении, а также более 1800 погибшим их прокси-союзников из «НКР». Таким образом, кроме утраты территорий, потери части вооружений и техники, страна с населением в 3 млн. человек понесла огромной мощности демографический удар. Быстротечная осенняя война унесла без преувеличения жизни цвета нации, и в итоге Армению ждут мрачные времена, ведь от такой кровопотери оправиться будет очень сложно. Тем более, что почти такие же прямые потери армяне понесли из-за коронавируса – почти 3 тыс. умерших (тестами охвачены лишь менее 20% населения), не говоря уже об экономических убытках республики, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

На фоне внешнеполитического поражения на армянской политической сцене активизировались различные силы, расшатывающие ситуацию, и требующие отставки премьер-министра Пашиняна, которого обвиняют в капитуляции и катастрофе. Уже несколько недель его судьба висит на волоске, ведь он ходе по острию лезвия между военным переворотом и народным восстанием. 13 декабря анонимный Telegram-канал Hmtorum распространил сообщение, о том, что Пашинян подал в отставку, и таким образом породил настоящую бурю в инфосфере. Что важно дезинформацию репостнул у себя телеведущий Владимир Соловей, который хоть сам из ФСБ, но местами посильно помогает и ребятам из ГРУ. В результате пресс-служба премьера была вынуждена опровергать сообщение анонима, и сам Пашинян в отдельном заявлении указал о возможном уходе лишь после нового волеизъявления народа, ссылаясь на свой статус гаранта государственного суверенитета страны, т.е. не ранее 2023 года. Хотя всю неделю в столице были митинги оппозиции, подстрекаемые из РФ. В самой Армении приходит прозрение на счет источника протестного движения: если бы Пашинян был угоден Кремлю, то его бы никогда не критиковали, если не сказать больше, легионы российских журналистов, «экспертов», придворных политологов , лидеры диаспор и капитаны армянского бизнеса в РФ. Пашинян, хотя и проиграл и очень ослаблен, все еще является преградой абсолютному влиянию России в Армении.

Относительно российских влияний, то следует подчеркнуть, что именно ГРУ и ФСБ буквально довели Армению до ручки. Во-первых, именно по вине июльских провокаций 2020 г. на Товушском направлении Ереван обострил ситуацию с Азербайджаном. Как известно тогда «Газпром» прикрылся армянами, чтобы ударить по трубопроводному потенциалу Баку. Во-вторых, ситуация вокруг Нагорного Карабаха остается неопределенной – достигнуто шаткое перемирие, но совсем не мир. А это значится складывается выгодная для Москвы ситуация напряженности на Южном Кавказе. Армяно-азербайджанское противостояние можно в любой нужный момент обострять. Это уже произошло 12 декабря, когда в Баку отменили военное положение, в Карабахе произошли перестрелки. В третьих, хотя в Армении бушует идеальный шторм, в стране звучат голоса реваншистов на самом высоком уровне. Глава армянского МИД Ара Айвазян заявил: приоритет политики по Карабаху – возврат занятых Азербайджаном территорий. Предполагается вести борьбу за признание статуса Арцаха, «деоккупация» возвращенных Баку земель, а также возвращение арцахских армян в свои дома. Еще не успели предать земле всех погибших «осенней войны» и отбыть 40-дневный траур, как Армения движется к новой войне. Этому чрезвычайно рады российские торговцы смертью и дилеры хаоса.

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