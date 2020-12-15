Руки прочь от наших елок! 2 15.12.2020, 10:29

2,384

Минчане провели «елочный парад» в поддержку Лебяжьего.

Вчера утром Минск горевал вместе с Лебяжьим: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не оценили труд по украшательству города и увезли лесную красавицу в неизвестном направлении. Мол, не положено без разрешения исполкома радоваться. Новоселы попереживали из-за неудачи и решили, что праздник у них все-таки никто не отнимет.

Тем же вечером люди вышли в свой двор на традиционную дискотеку-чаепитие и вместо одной елки совместно создали сразу несколько. «У нас украли новогоднюю елочку! Но мы подготовили еще много самых разных и прекрасных елочек!» — написала Onliner одна из жительниц молодого района и прислала фото.

Похоже, после войны с флагами в Минске может начаться война с «несанкционированными» елками. Так скажем, каждому сезону свое противостояние.

Поддержать жителей Лебяжьего вчера вышли минчане, живущие в районе Тучинского сквера. Они нарядили елочку, растущую в одном из дворов, «говорящими» шарами — «Елки радуют детей», «Свободу елкам Беларуси» и так далее.: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не оценили труд по украшательству города и увезли лесную красавицу в неизвестном направлении. Мол, не положено без разрешения исполкома радоваться. Новоселы попереживали из-за неудачи и решили, что праздник у них все-таки никто не отнимет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».