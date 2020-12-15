Медики выяснили, почему астма защищает от коронавируса 15.12.2020, 10:31

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Исследование провели в Израиле.

Группа израильских ученых, изучая статистику по коронавирусу, пришла к выводу, что пациенты с бронхиальной астмой на 30 процентов реже заражаются коронавирусом. Защищенность таких пациентов от COVID-19 объяснил автор исследования завотдела проактивной медицины «Леумит» Евгений Мерзон.

Chartrer97.org публикует краткий пересказ основных тезисов исследования.

Такие данные связаны с тем, что у людей с астмой в легких меньше рецепторов, отвечающих за проникновение вируса в организм. Однако по мнению медика, может быть и другое объяснение данного феномена, связано с поведением страдающих бронхиальной астмой.

Как считает специалист, это может быть связано с тем, что пациенты понимают, что у них повышенный риск осложнений, поэтому они более серьезно и более внимательно относились к рекомендациям, которые были опубликованы и Центром по контролю заболеваний, и министерством здравоохранения.

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