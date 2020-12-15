Баку и Ереван обменялись военнопленными 15.12.2020, 11:14

Процедура осуществлялась по принципу «всех на всех».

Баку и Ереван осуществили обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Об этом сообщил на брифинге командующий группировкой миротворцев РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает dw.com.

По его словам, процедура осуществлялась в соответствии «с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

«В результате под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни», — цитирует слова Мурадова агентство Интерфакс.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подтвердил в Facebook, что «в Армению при посредничестве российских миротворцев возвращены 44 наших соотечественника». «Возвращаются те пленные, пленение которых подтверждено Азербайджаном и Красным крестом», — написал Авинян. По его словам, процесс выявления и возвращения остальных пленных продолжается.

В азербайджанской государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан также подтвердили начало обмена. «Возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года», — подчеркивается в заявлении комиссии. В нем, в частности, уточнялось, что граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, задержанные в июле 2014 года в Карабахе, доставлены «в Баку самолетом». После карантина в связи с пандемией коронавируса они смогут вернуться в семьи.

По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна на начало декабря, азербайджанская сторона удерживала примерно 60 армянских военнопленных и около 40 гражданских лиц. По утверждению госкомиссии Азербайджана, Армения на 1 декабря удерживала 871 гражданина Азербайджана. Из них — 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики — с другой. 27 сентября в регионе начались масштабные боевые действия, которые продолжались до начала ноября. 9 ноября глава правительства Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе — Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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