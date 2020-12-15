С бедных белорусов «дерут» за коммуналку вдвое сильнее, чем с богатых 15.12.2020, 11:16

Это один из ярких примеров «социальной справедливости» при лукашизме.

Жилищно-коммунальные услуги для населения в Беларуси субсидируются. Правда, в выигрыше от этого остаются весьма специфические круги граждан, пишет banki24.by.

Оплата жилищно-коммунальных услуг входит в состав потребительских расходов домашних хозяйств. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые проживают совместно и имеют общие расходы. Потребительские расходы — это траты на питание, покупку алкоголя и табачных изделий, непродовольственных товаров и на оплату услуг.

В свою очередь, потребительские расходы — это основная часть денежных расходов домашнего хозяйства. Если по итогам 3 квартала денежные расходы домохозяйства составили 1 462 BYN в месяц, то потребительские — 1 058 BYN.

Беларусь относится к числу беднейших стран Европы. Поэтому у белорусов чрезвычайно высока доля расходов на питание. В 3 квартале на эти цели уходило по 401 BYN в месяц, что эквивалентно 37,9% трат на потребительские нужды. Если добавить сюда расходы на алкоголь и табак, то вообще получится 40,6%.

На непродовольственные товары среднее домашнее хозяйство направляло 35,9% доступных денег, на оплату услуг — 23,5%. Расходы на коммуналку относятся к категории «оплата услуг».

В 3 квартале о расходах на жилищно-коммунальные услуги отчитались 99% от всех домашних хозяйств. Выборка домохозяйств составляет несколько тысяч семей, однако данные по этой выборке можно распространять на всех белорусов.

Объяснение переносимости данных состоит в принципах формирования выборки — на основе демографии населения по итогам переписи. Так как выборка соответствует структуре населения в целом, то погрешность измерений находится в приемлемых размерах.

В среднем домашнее хозяйство в Беларуси платило за жилищно-коммунальные услуги по 69,5 BYN в месяц, или 208,5 BYN в квартал. В составе денежных расходов траты на коммуналку достигали 4,8%, в структуре потребительских — 6,6%.

В деньгах жители Минска платят коммунальникам больше, чем жители регионов — 85,4 BYN против 63–68,7 BYN в областях. При этом в структуре денежных расходов доля коммуналки у минчан отнюдь не больше всех. По этому показателю (4,3%) Минск позади только от Минской области (4,2%). В остальных областях доля трат на жилищно-коммунальные услуги выше — от 4,9% до 5,5%.

Если измерять долю коммуналки в потребительских расходах, то Минск выходит на первое место в стране (6,1%), а Минская область опускается на второе (6,2%). В прочих областях оплата коммуналки отъедает 6,6–7,2% семейного бюджета.

Еще более заметна разница в расходах на жилищно-коммунальные услуги между богатыми и бедными. Если 20% самых богатых домашних хозяйств направляли на оплату коммуналки 74 BYN в месяц и это составляло 4,6% потребительских расходов, то 20% самых бедных — 66,5 BYN и 9% соответственно.

Получается, чиновники субсидируют и владельцев загородных коттеджей на 500 кв м, и бедняков в однокомнатных квартирках. Это один из давних и нерешаемых провалов так называемого социального государства.

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