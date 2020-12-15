Пусть убегают, пока есть возможность3
- 15.12.2020, 12:15
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Таракан и его приспешники обрели еще одного грозного врага в Беларуси.
Телеграм-канал «Рабкор» опубликовал письмо читателя:
— Знал я одного дедушку, который держал в страхе целый район Минска со всеми его исполкомами, крупными магазинами, РУВД, а заодно администрацию Лукашенко и еще миллион инстанций.
У него было такое хобби - писать жалобы одним на других. Он так поднаторел в этом деле, что у чиновников при виде него внутри все сжималось.
У него был один очень важный ресурс - время. И он его с чувством, толком, расстановкой тратил на хождение по всем инстанциям.
Когда сегодня каратели задержали на площади сотню наших дедушек и бабушек, у меня все внутри сжалось. Люди, прошедшие этот конвейер, знают, что сейчас с них снимают шнурки, очки, кольца и серьги, забирают телефоны и складывают в черные мусорные пакеты в растущую кучу в углу.
Представляя это, я очень расстраиваюсь. А с другой стороны - представляю, что сотня человек с неограниченным количеством времени, при грамотной постановке вопроса могут сделать с системой.
Ведь они все видят, все запоминают. И обязательно ответят тысячами жалоб.
А мы, их дети и внуки, получили еще одно подтверждение убогости фашистского режима.
Уверяю, наши действия осознанны, хладнокровны, целенаправленны и очень эффективны.
Возможно, знаменитая фраза Путина про то, что мы найдем террористов в туалете и банальна, но в текущей ситуации очень подходит.
Пусть убегают, пока есть возможность.
Маленькими шагами к большой победе!
Жыве Беларусь!