Иконостас несостоявшихся убийц 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

15.12.2020, 13:06

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Антон Орехъ

Система настолько гнилая, что сама себя продает.

Ютуб упал по всему миру. А когда отвис, мы увидели это увлекательное кино про попытку убить Навального. Не удивлюсь, если это не простое совпадение. Зло страшно, когда ты не видишь его лица. Таинственные, неуловимые, коварные люди со шприцами и таблетками. Неизвестность пугает нас больше всего.

Теперь проще. Расследование покушения на Навального показало лица тех, кто собирались его убить. Кстати, обратите на них внимание. Ни одной симпатичной физиономии. Говорю так не потому, что симпатизирую Навальному и мне неприятны отравители – но этот иконостас несостоявшихся убийц состоит из довольно противных рож. А сейчас эти рожи еще и довольно кислые, потому что с ними познакомился весь мир. И увидел, как они несколько лет готовились, готовились — и все равно облажались. Почему это расследование можно считать серьезным? Потому что под ним подписался не просто Навальный и его ФБК. Под этим расследованием подписи сразу нескольких очень уважаемых и качественных мировых изданий. Чья репутация уж точно выше репутации какой-нибудь «России-1». Впрочем, власть в России просто махнула рукой, когда следы «Новичка» нашли в анализах Навального три крупнейшие лаборатории и факт отравления признала ОЗХО.

Так, что на официальном уровне махнут рукой и на это расследование тоже. Поэтому оно важно в первую очередь не для власти, которая и так знает, как было дело, и не для пропаганды, которая будет врать в любом случае. Это расследование важно для обычных граждан, которые еще в чем-то сомневаются или просто не очень вникают. Важно, чтобы у вас не было иллюзий, какое государство строят в России и какие люди пришли к власти в нашей стране. А с другой стороны это расследование не только страшное, но и смешное.

Потому что мы видим, как на протяжении многих месяцев и даже лет готовится спецоперация, как на нее тратятся миллионы рублей, мобилизуются целые институты и секретные управления. А на выходе – провал! Главным аргументом скептиков был и остается вот этот: хотели бы убить – убили бы. Вот эта уверенность в том, что уже чекисты не промахнутся, что чего-чего, а убивать своих врагов мы умеем.

А оказывается – ни фига! И как же забавно понимать, что все усилия по засекречиванию, прикрытию и маскировке проваливаются, потому что огромную якобы профессиональную структуру переиграла фактически небольшая группа любителей. Потому настолько смешны все последние попытки засекретить какую-то доступную информацию и подчистить базы данных, чтобы граждане не узнали про коррупцию и миллиарды, украденные чиновниками. Ничего ты не скроешь в наше время!

Потому что везде остаются следы. А система настолько гнилая, что сама себя продает. Любую базу может купить человек с доходами чуть выше прожиточного минимума, а если у него есть логика и голова на плечах, то он сможет выставить идиотами даже всю ФСБ.

Поэтому данное расследование – не только история о государственном терроризме, но и о полном государственном развале.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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