Бело-красно-белый креатив на балконах: как партизаны застают власти врасплох 2 15.12.2020, 13:19

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Белорусы проявляют недюжинную смекалку.

На балконе одной из квартир появилась иллюминация: на красном фоне бегут белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!», сообщает gazetaby.com.

Читатели Белсат советуют желающим сделать такую же иллюминацию у себя на балконе поискать умную гирлянду или Alex Gyver.

Вот что появилось вместо бело-красно-белого флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой

В данном случае житель столицы поставил коробку от телевизора компании LG, чтобы высказать свое мнение.

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