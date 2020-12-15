С завтрашнего дня в Германии вводится жесткий локдаун 15.12.2020, 13:32

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ФОТО: EPA/SCANPIX/LETA

Что пишут об этих мерах масс-медиа?

Чтобы остановить распространение коронавируса, в Германии со среды, 16 декабря, вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закроются магазины розничной торговли (кроме продовольственных), прекратят работу детские сады, а школы перейдут на удаленное обучение. Такое решение канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры всех федеральных земель приняли в ходе видеоконференции в воскресенье, 13 декабря, сообщает "Немецкая волна".

Новые ограничения сейчас в центре внимания немецких СМИ. Большинство комментаторов поддерживают их принятие и критикуют политиков за то, что это было сделано с опозданием.

Handelsblatt: "Мягкий локдаун дал слишком мало"

Обозреватель Handelsblatt Хайке Ангер (Heike Anger) связывает введение жесткого локдауна с расхождениями в антикарантинной политике федеральных земель, которые, по ее замечанию, "неделями срывали принятие долгосрочных решений по борьбе с пандемией".

Действовать последовательно, по оценке Ангер, не смогла и канцлер Германии Меркель: "Временами премьер-министры федеральных земель чувствовали, что Ангела Меркель ставит их перед фактом и опекает - и блокировали принятие долгосрочных решений. В результате было потеряно драгоценное время для защиты от второй волны коронавируса. Мягкий локдаун дал слишком мало".

Нерешительность властей привела к драматическим последствиям, считает обозреватель издания: "Множество умерших, перегруженная уже сейчас система здравоохранения, постоянные антирекорды по количеству новых зараженных и пациентов в отделениях интенсивной терапии. Защита групп риска, как показывает катастрофическое количество смертей в домах престарелых, провалилась. Период с октября по начало ноября можно оценивать как фазу ускорения катастрофы. В отличие от Италии, где из-за того, что меры были приняты раньше, ситуация сейчас лучше, чем в Германии".

FAZ: "Иллюзии должны закончиться, чтобы пандемия не вышла из-под контроля"

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом приветствует и комментатор Frankfurter Allgemeine Zeitung Геральд Браунбергер (Gerald Braunberger), который призывает политиков и рядовых сограждан отказаться от представлений о том, что немецкая система здравоохранения выдержит любое испытание.

"Летом распространилось мнение, что второй волны коронавируса не будет, поэтому все действовавшие тогда ограничения личных свобод нередко подвергались критике. Когда отрицать вторую волну стало уже невозможно, политики (за исключением канцлера Меркель), а также многие граждане и представители бизнеса утешали себя мыслью, что умеренных ограничений, которые воспринимались как локдаун, но на самом деле им не были, хватит для защиты системы здравоохранения и экономики.

Того, кто сомневался в разумности такого подхода, тут же упрекали в нагнетании паники. А когда, вопреки ожиданиям, количество новых инфицированных не снизилось, люди тешили себя надеждой, что немецкая система здравоохранения каким-то образом справится с любым вызовом благодаря достаточному - по сравнению с другими странами - числу мест в отделениях интенсивной терапии. Это была еще одна иллюзия", - отмечает Браунбергер.

Сейчас, продолжает он, на фоне растущего количества зараженных и умерших, а также сообщений о том, что перед системой здравоохранения стоит угроза быть перегруженной, политики наконец перешли к активным действиям. "Можно спорить об индивидуальных мерах, но большинство людей, не считая необучаемых, должны понять: время иллюзий должно закончиться, чтобы пандемия не вышла из-под контроля", - заключает автор Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Mitteldeutsche Zeitung: Решение о локдауне приняли слишком поздно

Для Mitteldeutsche Zeitung новые ограничения более чем оправданны. "В третье воскресенье адвента власти начали действовать. Этому предшествовала речь канцлера Меркель в бундестаге (с призывом прислушаться к рекомендациям Национальной академии наук "Леопольдина" о введении масштабного жесткого локдауна. - Ред.), после чего целый ряд государственных учреждений быстро изменили свое мнение.

Незадолго до конца года страна переходит на принудительный рождественский отдых, в последний момент закрывает магазины и школы, чтобы предотвратить стремительное распространение инфекции в конце года. Это было необходимое решение, но его приняли слишком поздно".

Die Süddeutsche Zeitung винит в неудачах в ходе борьбы с пандемией не только политиков: "Дурак учится на своих ошибках - эта поговорка звучит старомодно и отталкивающе, зато точно описывает произошедшее. Потому что, несмотря на большой соблазн обвинить политиков, правительство или премьер-министров, мы все вместе создали эту неразбериху. Общество не справилось, так следует подытожить произошедшее".

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