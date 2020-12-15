Жена Игоря Лосика объявила голодовку вслед за мужем 15.12.2020, 15:15

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Она требует снять все обвинения с блогера.

Дарья Лосик, супруга политзаключенного блогера Игоря Лосика, вслед за ним объявила бессрочную голодовку. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры. В знак солидарности со своим мужем я, Дарья Лосик, объявляю бессрочную голодовку до выполнения наших требований, а именно снятия всех обвинений с моего мужа либо изменения меры пресечения», — написала девушка.

Напомним, Игорю Лосику сегодня предъявили новое обвинение, что позволит оставлять его за решеткой и после истечения полугодового срока содержания под стражей по первому обвинению. В знак протеста он объявил голодовку.

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