Экономист посоветовал, как белорусам хранить личные сбережения 15.12.2020, 16:25

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В белорусских рублях деньги точно лучше не хранить.

Известный экономист Леонид Заико также высказался о том, как строить экономическую политику Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

— На сегодняшний день сбережения население может переводить только в недвижимость, в валюту (лучше в доллары, чем в евро) и во что-то экзотическое, вроде картин или предметов старины, — отметил руководитель аналитического центра «Стратегия» в программе «Примус».

По словам экономиста, внутренние сбережения государства гораздо важнее, чем зарубежные заимствования, деньги в виде бондов и прочего.

— Сейчас в условиях того, что сжимаются мировые рынки, региональные рынки, в Беларуси экономическая политика должна держаться на стимулировании внутреннего спроса, скажем, снижении налога на прибыль, увеличении производства, предоставлении зданий и помещений на распродажи для развития бизнеса, — советует Леонид Заико.

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