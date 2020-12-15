«Массандру» слили в «Озеро» 6 Надежда Исаева

15.12.2020, 16:37

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Оккупационное правительство Крыма за бесценок продало знаменитый винзавод.

Основанный князем Голицыным и занесенный (благодаря крупнейшей в мире коллекции вин) в Книгу рекордов Гиннесса ялтинский винзавод «Массандра» в понедельник ушел с молотка за 5,327 млрд российских рублей. Покупателем стала компания «Южный проект» — дочернее предприятие банка «Россия», крупнейшим инвестором которого является миллиардер и один из соучредителей кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук. Сумма сделки, даже по самым скромным подсчетам, выглядит заниженной в десятки раз.

В 2015 году руководство завода докладывало президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость одной только винной коллекции (более 1 млн бутылок) составляет порядка 4 млрд евро. По нынешнему курсу — 354,72 млрд российских рублей.

Помимо коллекционных вин «Южный проект» стал обладателем производственного комплекса в Ялте и других строений общей площадью более 1 млн кв. м, а главное — 11 тыс. гектаров «золотой» южнобережной крымской земли, из которых 4 тыс. засажены виноградниками. Стоимость одного гектара «на рынке» — порядка 13,5 млн российских рублей.

Интересно, что еще весной крымские власти заявляли, что не намерены продавать «Массандру». Глава Министерства имущественных отношений республики Анна Анюхина говорила, что приватизация предприятия планируется «путем преобразования его в хозяйственное общество, собственником 100% долей которого станет Республика Крым». И неудивительно: сама идея приватизации госпредприятий объяснялась правительством Дмитрия Медведева как продажа убыточных активов, которые «частники могут развивать эффективней».

Но «Массандра» не была убыточным предприятием.

По данным «Интерфакс-СПАРК», чистая прибыль винзавода в прошлом году составила 380,6 млн российских рублей. Кроме того, с 2014 года предприятие активно развивалось за государственный счет: закупало сотни единиц сельскохозяйственной техники. По словам экс-гендиректора Янины Павленко, которая практически синхронно с продажей завода получила пост мэра Ялты, за последние годы было куплено около 100 тракторов, кроме того, в списке закупленной техники автобусы для комфортной перевозки виноградарей в поля, «Нивы» и УАЗы для более оперативной работы агрономов и бригадиров, седельные тягачи с цистернами для перевозки виноматериалов.

В 2019 году предприятие приобрело в лизинг 167 единиц сельхозтехники на общую сумму более 220 млн российских рублей.

Предприятие даже стали оснащать роботами, модернизировали цеха и подвалы. Все это теперь передано структурам Ковальчука.

После оккупации Крымаруководство «Массандры» особо подчеркивало, что «прекратило распродажу коллекционных вин». Правда, в 2015 году во время визита в Крым Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони была откупорена бутылка хереса 1775 года, который когда-то основатель крымского виноделия граф Михаил Воронцов привез из Испании.

Эта бутылка была списана администрацией «Массандры» по цене 44 рубля российских 12 копеек.

Аналогичное вино из коллекции винзавода «Херес-де-ла-Фронтера» того же 1775-го по специальному распоряжению президента Украины в 2001-м выставляли на Sothebyʼs. Тогда вино ушло за 43,5 тыс. долларов.

«Массандра», впрочем, не первый винодельческий проект Юрия Ковальчука в Крыму. В 2017 году все та же компания «Южный проект» купила за 1,5 млрд российских рублей другую знаменитую крымскую винодельню — «Новый свет». Предприятие также было прибыльным — в 2015 году заработало 130 млн российских рублей. Но тогда крымские власти объяснили решение продать винзавод «большим износом основных средств предприятия и необходимостью модернизации, на которую у «Нового света» не хватит денег».

Продажа крымской госсобственности по сомнительным ценам уже сложившаяся практика. Так, пансионат «Ай-Петри» в 2018 году был продан структурам братьев Ротенбергов за 416 млн рублей.

Тогда СМИ писали, что только земельный участок санатория «на рынке» стоил бы дороже — 427 млн. Данные портала распорядительной дирекции имущества Республики Крым свидетельствуют, что за последние несколько лет десятки санаториев были проданы по цене квартиры в Ялте. Один из последних лотов — дореволюционная вилла «Мечта» в Симеизе. Государство оценило ее всего в 18 млн российских рублей.

Надежда Исаева, «Новая газета»

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