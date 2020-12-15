Воля и сила освободят все уголки нашей Беларуси

Воля и сила освободят все уголки нашей Беларуси3
- 15.12.2020, 16:54
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Народная война охватывает все большие слои населения.
Читатель Telegram-канала "Баста!" считает, что 2020-й год изменил белорусов.
- Прошлой зимой, когда заговорил экс-сотрудник эскадрона смерти, я сокрушался, что это все равно ничего не даст. Иного исхода выборов, чем привычный, я не рассматривал.
Потом месяцы ковида, кандидаты, очереди, день выборов. Словно игра в другом измерении.
Затем родовая травма августовских событий. Дни и ночи в слезах и непринятие действительности.
И вот началась борьба, робкая, нежная, мелкой поступью. Шаг за шагом она становилась более четкой, осознанной, целенаправленной, профессиональной.
Народная война охватывает все большие слои населения. Они разделили жизнь страны на "до" и "после", "за" и "против", на "может, потерпим еще" и "так нельзя".
Так нельзя.
Это наше взросление. Эти слова, произнесенные себе самому, делают взгляд на жизнь другим. Это принятие на себя ответственности за происходящее, осознание наличия проблемы и бесконечные попытки поиска пути разрешения.
Конечно, всегда хочется решить все быстро. Но оказалось, что мы имеем дело с хронической болезнью общественного организма, проникшей во все уголки. Столкновение реальностей обычных людей и системы обнажили черные нити, пронизывающие все ее органы.
И вся страна, как заправский хирург, один за одним вырезает, выкорчевывает, вычищает орган за органом от этих нитей. Кропотливая пыльная работенка миллионов сердец, бьющихся в такт.
Нам еще очень многому предстоит научиться. Мы только вступили на путь самостоятельного выбора своей судьбы.
Пусть пока еще трепыхается кое-где зараза системы, но такая консолидированная сила, воля, созидательный пресс шаг за шагом освободят все уголки нашей родины, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя людьми.
Маленькими шагами к большой победе!
Жыве Беларусь!