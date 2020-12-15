Спасение российской вакцины Спутник-V 19 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

15.12.2020, 17:04

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Фото: ТАСС

В России и вправду развернули масштабную пиар-кампанию.

События, связанные с повышением репутации российской вакцины Спутник-V не только в информационном пространстве, но и в плоскости общественного мнения принимают несколько парадоксальный и абсурдный характер.

Как известно, на прошлой неделе прозвучало заявление официального представителя МО РФ о том, что страны Запада "пытаются дискредитировать" российскую "вакцину”"от коронавируса, что было ничем иным как оправданием ее крайне посредственной востребованности на внешних рынках. Во многом за счет неспособности РФ обеспечить не столько уже потенциальные экспортные объемы, сколько даже внутренние потребности.

Но настоящей феерией парадоксов стало заявление главврача "Лидер медицины" Тимакова о том, что спад пандемии в РФ начнется в конце января 2021 года. Сам же процесс развернется сначала в Москве, а остальная часть России — с опозданием на месяц, выйдет на положительное плато в пределах 10-12 тыс новых заболевших ежесуточно.

Что интересно, в Минздраве РФ отметили, что благодаря массовой вакцинации российской вакциной спад пандемии начнется в середине 2021 года, а глава Минздрава Мурашко отметил, что Спутник-V эффективен против 100% тяжелых случаев COVID-19.

С учетом всего вышеизложенного, можно смело констатировать – в России и вправду развернули масштабную пиар-кампанию, в поддержку своей вакцины, которая имеет весьма посредственный эффект. И не просто посредственный, но и представляющий угрозу для здоровья и даже жизни человека.

Но, возникает в контексте сделанных, что Тимаковым, что Мурашко, заявлений, вопрос. Как сможет Россия выйти на положительную динамику по коронавирусу в январе, если только к февралю количество произведенных доз Спутник-V приблизится к 7 миллионам, в стране с населением 140 миллионов? И 7 миллионов это не ежемесячное производство, а результат ее выпуска с осени 2020.

Второй вопрос, что значит "Спутник-V эффективен против 100% тяжелых случаев COVID-19"? Глава Минздрава РФ намерен ставить вакцину, которая буквально взрывает иммунную систему человека, уже больным? То есть, фактически увеличивая риск летального исхода? Ведь вакцинация должна проводится здоровых людей, особенно с учетом термоядерного эффекта Спутник-V, которые не столько лечит, сколько калечит.

Эти моменты, не дружащие со здравым смыслом, явно стали последствием строгой команды сверху придать российской вакцине максимальной информационной поддержки, для дальнейшего продвижения, пускай уже не за пределы РФ, но хотя бы внутри страны. Дабы статистика желающих вакцинироваться росла, а что будет потом – будут уже решать по обстоятельствам. Кто знает, возможно, в провале вакцинации и череде негативных эффектов от применения Спутник-V снова обвинят "коварный Запад".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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