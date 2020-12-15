Марина Адамович в Европарламенте: Белорусское общество ждет расширения санкций 7 15.12.2020, 17:18

5,356

Марина Адамович

Ни один цент не должен попасть к режиму.

Сегодня в Брюсселе вручается премия Сахарова. В этом году лауреатом премии стала белорусская оппозиция. Марина Адамович, которая получала премию за своего супруга, лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича, призвала Евросоюз к более жестким санкциям против режима Лукашенко, сообщает «Белсат».

«Я здесь не первый раз. Благодарю Европарламент за его позицию от своего имени и имени всех политзаключенных. Но поддержки много не бывает. В 2010 году санкции были введены уже через месяц и были более широкими. Белорусское общество ждет расширения санкций. Больше ни один цент не должен попасть к режиму. Необходима поддержка в лоббировании помощи политзаключенным. Я очень надеюсь, что ЕП другом свободной Беларуси», – сказала Марина Адамович в своем выступлении.

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».