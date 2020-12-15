Этот «Карфаген» должен быть разрушен! 1 Роман Попков

15.12.2020, 17:48

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Все мы знаем, при каких обстоятельствах и в каких целях это ведомство создавалось в декабре 1917 года.

Ну и хочу напомнить о важной штуке в связи со вчерашним расследованием отравителей из ФСБ. Говорю об этом постоянно, как Катон Старший про Карфаген. ФСБ должна быть упразднена. Это ведомство нереформируемо в принципе. В отличие от, например, МВД, в отличие от военной разведки, в отличие от СВР.

Когда какой-то оппозиционный политик говорит вам о «необходимости реформировать ФСБ» – значит он вообще не разбирается в этой теме, либо хочет в дальнейшем использовать «контору» в своих интересах, как когда-то Ельцин.

Все мы знаем, при каких обстоятельствах и в каких целях это ведомство создавалось в декабре 1917 года. Удержать власть меньшинства над страной. Подавлять в стране все живое, готовое сопротивляться. С тех пор в области целей и задач мало что изменилось, мы это видим.

После краха путинизма нам нужно будет создавать новую службу национальной безопасности. С нуля. Мировой опыт есть. Когда вам втирают про «реформирование» – это повод насторожиться.

Роман Попков, Telegram

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