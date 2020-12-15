Турция решила срочно купить китайскую вакцину от COVID-19 4 15.12.2020, 18:14

3,399

Анкара считает китайский препарат безопасным и эффективным.

Турция намерена срочно закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Релиз их разговора опубликовал МИД Китая 15 декабря (перевод – «Гордон».

Анкара считает китайский препарат безопасным и эффективным. Чавушоглу поздравил Китай с успешной борьбой с пандемией коронавируса и высоко оценил достижения в исследовании и разработке вакцин.

Ван И сказал, что с начала года Китай и Турция объединили усилия в борьбе с коронавирусом и сотрудничают по поставкам медицинских материалов, обмене опытом и третьей фазе клинических испытаний китайской вакцины.

Вакцину от коронавируса под названием CoronaVac разрабатывает китайская компания Sinovac Biotech. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа говорил, что граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции вакциной.

Турция планировала проводить вакцинацию в четыре этапа. На первом этапе будут вакцинированы медики, люди в возрасте 65 лет и старше, люди с инвалидностью, жители приютов, на втором – те, кто работает на критических работах, и люди в возрасте 50 лет и старше, страдающие хотя бы одним хроническим заболеванием. Третий этап включает лиц в возрасте до 50 лет, страдающих по крайней мере одним хроническим заболеванием, подростков, работников промышленности и профессиональных работников, не упомянутых в первых двух группах. Всех остальных вакцинируют на четвертом этапе.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 15 декабря коронавирусом заразились почти 1,9 млн человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 16,6 тыс, а более 1,6 млн пациентов выздоровели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».