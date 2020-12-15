США признали безопасной и эффективной вакцину Moderna 15.12.2020, 20:01

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Фото: DPA

Препарат может стать второй вакциной против коронавируса, разрешенной в США.

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna признана безопасной и эффективной в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в отчете Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В 54-страничном документе говорится о том, что нет особых опасений по поводу безопасности, и серьезные побочные эффекты были редкими. Наиболее частые побочные эффекты: жар, головная боль, боли в мышцах и суставах.

Решение регулятора означает, что препарат может стать второй вакциной против коронавируса, разрешенной в США. Ранее доступ на американский рынок получила вакцина Pfizer/BioNTech.

По результатам испытаний с участием 30 000 человек вакцина Moderna признана эффективной на 94,1% (около 95% во время финальной стадии клинических испытаний).

В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, вакцина Moderna не требует хранения и транспортировки при температуре -70 градусов Цельсия.

Для транспортировки вакцины достаточно обычной морозильной камеры, способной обеспечить температуру -20 градусов. Вакцины обоих разработчиков требуют двухступенчатой вакцинации: введение двух доз с интервалом около месяца.

В случае одобрения группой позже на этой неделе и руководителя отдела вакцины FDA поставки могут начаться в течение 24 часов.

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