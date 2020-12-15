Санкции США против «Северного потока-2» принесут Украине до $6 миллиардов 2 15.12.2020, 20:38

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фото: maksim shemetov (reuters)

Трампу вряд ли удастся ветировать санкции вопреки его угрозам.

На Капитолийском холме Вашингтона прошедшая неделя принесла Украине хорошие новости. Новый пакет санкций для российского проекта газопровода «Северный поток-2» (ПП2), безусловно, лучший подарок под елку для Украины, пишут Вадим Гламаздин и Александр Харченко в статье для ZN.ua.

Авторы добавляют, что этот подарок в течение следующих четырех лет принесет Украине минимум 5,5-6 миллиардов долларов. Также открывается окно для того, чтобы думать, как Украина продолжит зарабатывать деньги на своей газотранспортной системе после завершения текущего контракта с "Газпромом".

План Владимира Путина обвода Украины альтернативными газопроводами и полного нивелирования роли украинской ГТС окончательно рухнет, отмечают Харченко и Гламаздин.

"Без ПП2, а он в этом проект был ключевым элементом, украинская ГТС имеет очень хорошую возможность сохранить свое значение важного канала транспортировки газа европейским потребителям", - отмечают эксперты.

Обе палаты американского парламента уже проголосовали, и число голосов "за" значительно превышает количество, необходимое для преодоления президентского вето, если оно вообще состоится, отмечают эксперты.

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