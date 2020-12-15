Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы
- 15.12.2020, 22:31
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Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после брата.
Украинец впервые участвовал в голосовании и был выбран жюри в первый же год среди 42 номинантов.
Легендарного украинского экс-боксера Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы.
Вместе с украинцем туда ввели бывших американских полусредневеса Флойда Мейвезера, полутяжеловеса Андре Уорда, а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.
Как сообщает Klitschko-brothers.com, Кличко впервые участвовал в голосовании и был выбран членами экспертного жюри в первый же год среди 42 номинантов.
За свою карьеру супертяжеловес провел 69 поединков на профи-ринге. В его активе 64 победы (54 — досрочно), а также титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после своего брата Виталия Кличко.
Виталий Кличко вошел в Зал славы бокса в июне 2018 года. Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.