Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы 15.12.2020, 22:31

1,837

Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после брата.

Украинец впервые участвовал в голосовании и был выбран жюри в первый же год среди 42 номинантов.

Легендарного украинского экс-боксера Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы.

Вместе с украинцем туда ввели бывших американских полусредневеса Флойда Мейвезера, полутяжеловеса Андре Уорда, а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Как сообщает Klitschko-brothers.com, Кличко впервые участвовал в голосовании и был выбран членами экспертного жюри в первый же год среди 42 номинантов.

За свою карьеру супертяжеловес провел 69 поединков на профи-ринге. В его активе 64 победы (54 — досрочно), а также титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после своего брата Виталия Кличко.

Виталий Кличко вошел в Зал славы бокса в июне 2018 года. Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».