Сенат США единогласно утвердил кандидатуру на пост нового посла в Минске 1 16.12.2020, 8:11

2,556

Сроки отправки Джули Фишер в Беларусь пока не сообщаются.

Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Кандидатура Фишер была утверждена единогласно, сообщает ТАСС.

Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.

Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО. Также в ее профессиональной биографии — работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя «в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего».

Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».