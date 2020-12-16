Популярный доктор ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе 1 16.12.2020, 8:31

2,989

Пора делать правильные выводы, чтобы не пострадать от эпидемии.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе.

Пора научиться со всем этим жить, маневрировать и делать правильные выводы, чтобы не пострадать

О большом количестве суицидов у больных с Covid-19. По данным разных клиник как минимум у 30% пациентов, имеющих средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции, есть проблемы с психикой. Тут и депрессия, и синдром панических расстройств, попытки суицида. А еще нужно понимать, что эта ситуация с психозом поддерживается 100% СМИ, заявлениями правительства, ограничениями, — то есть, мы все находимся в состоянии страха и запугивания, что, конечно, не способствует нашему психическому здоровью. Эта проблема связана с непосредственным воздействием коронавирусной инфекции на структуры головного мозга, так и с информационным «информацидом» и политической активностью всяких… Главное вот в чем. После того, как человек перенес тяжелую или среднетяжелую форму коронавируса, его психическому здоровью нужно уделять особое внимание. Должна быть целая государственная программа психологической реабилитации — и всякие препараты, и санатории-профилактории, и возможности подышать свежим воздухом, и конечно в каждом стационаре профилактика суицида — решетки на окнах хотя бы. Тема очень актуальная и требует совершенно конкретного международного протокола буквально на уровне ВОЗ.

Может ли здоровый человек, общаясь с вирусоносителями понемногу, не получая заразной порции вирусов, получить иммунитет от вируса?

Я уже рассказывал, что тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути — понятие инфицирующей дозы. И тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима. Чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание. Если вы вдохнули мало, то скорее всего, вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов. Поэтому версия, озвученная в вопросе, вполне вероятна.

качестве анализов в наших лабораториях, когда результаты бывают диаметрально противоположны.

Раньше говорили, что самый крутой бизнес — это оружие, нефть, наркотики. Сейчас я понимаю, что самый крутой бизнес — это тесты. Это просто золотое дно. Люди, занимающиеся тестами, могут купить любые проверяющие организации и дать по голове любому доктору, который говорит то же, что и я сейчас. Но главное, фундаментальный вопрос — для чего люди делают тесты? Для того чтобы, когда у вас положительный тест ПЦР государство могло провести в полном объеме противоэпидемические мероприятия — выявление контактных, обеспечить изолирование того, кто заболел. Государство всем этим не занимается.

Вы пришли в лабораторию, у вас положительный ПЦР. Ну и что из того? Вам скажут — идите домой самоизолируйтесь. И вы поедете в городском транспорте после вашего положительного ПЦР домой. Отсюда что следует? Разве от результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И опять-таки — наличие или отсутствие антител ни о чем не говорит. Человек может перенести коронавирусную инфекцию и иметь отрицательные анализы.

Меня что волнует? Хочу знать, какой орган в государстве контролирует лаборатории! Почему мы с вами не имеем регулярных отчетов о том, какой процент результатов — ошибочный. Знаю, что в США этим занимаются регулярно. У нас ни одного исследования на эту тему не вижу.

Ни вы, ни ваши врачи, не должны рассматривать любые тесты как догму. Количество людей, которые продают тесты с любыми нужными вам результатами, очень велико. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты, особенно ПЦР, рассматриваются как основание. У вас отрицательный ПЦР — вы можете куда-то лететь. Ребята, при явном коронавирусе ПЦР в 30% случаев — отрицательный. Вероятность того, что в самолете, где типа у всех отрицательные ПЦР-ы — 30% могут быть с вирусом. Казалось бы, умные люди, развитые страны. Это лишний раз наводит меня на размышления о том, что с коронавирусом — все решения — не медицинские. Это или политические, или бизнес-решения. И надо учиться со всем этим жить и маневрировать, и делать правильные выводы, чтобы не пострадать.

В чем опасность самостоятельного использования кислородных концентраторов? Сейчас все об этом говорят. Куча народу ищет кислород. Затаскивают в дом, прямо возле постели больного ставят кислородные баллоны. А техника безопасности? Кислород не совместим с жирами, маслом, нельзя жирными руками прикоснуться к этому баллону, — взрывоопасно. Нужно быть осторожным с огнем. Кто-то об этом людям может рассказать?

Если ваша коронавирусная инфекция протекает так, что вы реально испытываете дефицит кислорода, и пульсоксиметр вам показывает сатурацию ниже 92%, то кислородный баллончик на 40 вдохов или кислородная подушка, которой вы будете пользоваться 3 минуты, ничего не изменят. Если у вас есть ощущение нехватки воздуха и пульсоксиметр показывает ниже 93-х — вам нужен кислород. Конечно самый безопасный способ в домашних условиях — использование кислородного концентратора. Но, очень важно, сделать так, чтобы в комнату поступал свежий воздух. Этот прибор должен быть рассчитан на 5 литров в минуту, и используйте его так долго, пока сатурация у вас не будет 95 и выше. Сколько на это уйдет времени — не знает никто. Но кроме концентратора обязательно еще лежать на животе минимум 4−5 часов в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».