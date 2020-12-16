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Госдеп США: Голос белорусского народа должен быть услышан

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  • 16.12.2020, 9:21
  • 1,709
Госдеп США: Голос белорусского народа должен быть услышан

Заместитель госсекретаря заверил протестующих в Беларуси в поддержке.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган подтвердил, что США продолжает курс на поддержку белорусской оппозиции. Соответствующее заявление он сделал в ночь на среду, 16 декабря, по итогам виртуальной дискуссии сo Светланой Тихановской, сообщает dw.com.

"Заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы страны", - говорится в распространенном сообщении. Также Биган призвал к проведению свободных выборов в Беларуси и освобождению всех несправедливо задержанных на протестах.

Дискуссию с участием Бигана и Тихановской организовал американский фонд под названием Германский фонд Маршалла, занимающийся укреплением трансатлантических отношений.

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