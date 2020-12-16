«В России всплыл вопрос об эвакуации Лукашенко» 16.12.2020, 9:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Первый тезис – узурпатор должен уйти.

Политолог Андрей Суздальцев в своем блоге написал о том, что у Кремля нет каких-либо перспективных политических и экономических проектов, связанных с именем Лукашенко:

— Лукашенко, стимулируя слухи о готовности России ввести в РБ войска, сам этого неимоверно боится, так как в случае ввода «ограниченного контингента» он мигом оказывается в роли афганского Амина. Иными словами, зачем Москве правитель, который все провалил и все потратил, чем вызвал народное восстание? Любые оккупационные войска мечтают о том, чтобы вернутся домой, но как уйти, когда Лукашенко, в этом случае, не сможет контролировать даже свой дворец. Первое, что сделает любая (подчеркнем, любая) вводимая иностранная армия – она немедленно ликвидирует того, кто ее звал на помощь, чтобы чужими руками душить и убивать собственный народ.

Так что не будет никаких войск РФ в Беларуси. В лучшем случае в критический момент российский спецназ предложит Лукашенко эвакуацию, но это уже будет «гуманитарная операция».

Вопрос об эвакуации правящей белорусской верхушки всплыл не просто так. Россия ограничена в маневрах на белорусском политическом поле, где у Москвы нет партнеров (Лукашенко тоже не партнер). Можно говорить, что это очень серьезная проблема, но не фатальная... При этом понятно, что, пока у власти находится действующий белорусский правитель, белорусское политическое поле останется закрытым для РФ.

К зиме 2020 года проявились и другие политические и экономические факторы, ограничивающие или ликвидирующие перспективы тех или иных сценариев выхода из белорусского политического кризиса. В частности, нет никаких иллюзий в отношении сохранения Лукашенко у власти. Действующий белорусский президент умудрился так «нахомутать», что для обеспечения его власти не хватит ресурсов всей России. Так что тезис первый – Лукашенко должен уйти. С этим в Москве никто не спорит, за исключением ток-шоу федеральных каналов...

Исходя из создавшейся обстановки, у Москвы нет, и в РФ не планируются, какие-либо перспективные политические и экономические проекты, связанных с именем Лукашенко. Нет планов вывода белорусско-российской интеграции из стадии стагнации. При этом в Москве понимают, что от Лукашенко в Беларуси уже ничего не зависит. Руководят страной силовики, которые никогда не будет легитимны.

Индикатором данных настроений в Москве станут итоги переговоров по поставкам газа и нефти в 2021 году, но уже сейчас понятно, что дотации и преференции Минску будут и дальше только сокращаться, а белорусская экономика будет съеживаться.

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