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Советник Трампа по нацбезопасности прервал поездку в Европу из-за кибератак

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  • 16.12.2020, 9:54
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Советник Трампа по нацбезопасности прервал поездку в Европу из-за кибератак

Хакеры атаковали сайты федеральных агентств.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен досрочно вернулся в Вашингтон из поездки в Европу, чтобы отреагировать на масштабную кибератаку против американских федеральных агентств.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Во время своей поездки он посетил Израиль и Францию, но отменил остановки в Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Он вернулся в Вашингтон во вторник, 15 декабря.

Как сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллит, О’Брайен «проводит заседания Совета национальной безопасности сегодня вечером и завтра утром, а на этой неделе созовет межведомственное совещание на высоком уровне», — сказал он.

13 декабря агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что хакеры похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.

Эту хакерскую атаку связывают с кибератаками на министерство финансов и торговли США, которые произошли накануне, 13 декабря.

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